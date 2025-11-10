ya sabes de que se trata

Jacarta – Después de mucha discusión pública, DJ Bravy finalmente abrió la voz sobre el fin de su relación sentimental con Erika Carlina. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de redes sociales, DJ Bravy admitió que él y Erika se habían separado oficialmente el 1 de noviembre de 2025, poco después del momento de la propuesta que se volvió viral en el escenario del Synchronize Fest 2025.

Lea también: ¡Loco! DJ Bravy admite que engañó a Erika Carlina antes de su nacimiento



«Erika y yo rompimos. En realidad, rompimos el 1 de noviembre, fue entonces cuando dejé a Alexa», dijo DJ Bravy en su transmisión en vivo, citado el martes 11 de noviembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El público tuvo tiempo de preguntarse sobre la causa de la ruptura de su relación aparentemente íntima. Sin embargo, DJ Bravy finalmente confirmó que los rumores de romance que circulaban en las cuentas de chismes eran ciertos. Admitió que le había enviado un mensaje a otra mujer y expresó que la extrañaba, poco antes de que Erika diera a luz.

Lea también: La policía abre los resultados de la reunión ‘secreta’ de Erika Carlina-DJ Panda en Polda Metro Jaya, resulta que ambos…



«Por qué la ruptura, ya sabes lo que fue debido a la ruptura. Debido a la mujer a la que envié un mensaje de texto el 9 de julio. En realidad, soy demasiado vago para explicar más, pero creo que tengo que hacerlo», dijo DJ Bravy en tono arrepentido.

DJ Bravy también enfatizó que su decisión de hablar no fue para defenderse, sino para que el público no malinterpretara y no culpara a Erika. Se dio cuenta de que la culpa era enteramente suya.

Lea también: La policía de BAP Erika Carlina vuelve a estar en secreto después de que DJ Panda fuera examinado como parte denunciada



«Debido a que la relación entre Erika y yo se ha vuelto pública, hay que corregirla para que no se produzcan suposiciones descabelladas más adelante y no quiero que se culpe a Erika», dijo.

Además, Bravy agregó que él y Erika habían acordado no estar más juntos e incluso habían cancelado los planes de boda que habían discutido.

«En realidad, ambos se han comprometido a un acuerdo para no volver a estar juntos y mucho menos casarse», dijo.

La aclaración de DJ Bravy ahora está muy difundida en varias cuentas de chismes en Instagram. El videoclip de su confesión se vio inundado de comentarios de internautas que se mostraron sorprendidos por la honestidad y también por su decepción con la confesión.