Ya probado Ayu Ting Ting a Raffi Ahmad, este es el truco de las compras en línea para que siempre obtenga reembolso

Yakarta, Viva – Compras en línea Ahora no es solo un hábito de la gente común, sino también las principales celebridades. Grandes nombres como Ayu ting tingRuben Onsu, hasta Raffi Ahmad Se dice que aprovecha los trucos especiales para que las compras en Shopee o Tiktok Shop sigan siendo económicas, incluso capaz de retroceder a la inversión a través del reembolso.

El truco que hicieron a través de la aplicación Mova, que recientemente se usó como una forma inteligente de comprar en línea. No solo una promesa, se ha demostrado que el reembolso de esta aplicación ingresa a la cuenta del usuario. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La gente indonesia ahora es más inteligente en la gestión de las finanzas. Estamos aquí para completar este estilo de vida, proporcionar herramientas efectivas para las compras económicas y obtener ingresos adicionales», dijo Firmand – COO Mova, en su declaración, citado el viernes 3 de octubre de 2025.

¿Cómo es el truco?

Simplemente copie el enlace del producto de Shopee o Tiktok Shop, siga la aplicación Mova y luego realice un pago. Después de verificar la transacción, Cashback irá directamente al saldo del usuario, que luego puede desembolsarse a una cuenta personal.

Para algunas celebridades, este truco se considera adecuado para las necesidades diarias. Desde comprar equipos domésticos, moda, productos de belleza, todos pueden devolver algo de capital a través del reembolso.

No solo eso, también hay quienes usan características de afiliados. Es decir, los usuarios pueden obtener comisiones adicionales solo por referencia a esta aplicación a otros.

Con el creciente número de opciones de comercio electrónico e inundaciones promocionales, es natural que el público ahora esté buscando la forma más eficiente de comprar. La presencia de reembolso se conoce como «armas secretas» para que no solo sea un desperdicio, sino que puede ser rentable.