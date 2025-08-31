Ya no se vende, esta moto sigue siendo la favorita de Honda Racer

Sidrap, Viva – Título Honda Dream Cup (HDC) 2025 que se celebró en Sidrap, South Sulawesi, que tuvo lugar del 29-30 de agosto presentó una feroz competencia entre jóvenes corredores. Curiosamente, aunque ya no se comercializa, Honda Sonic 150R todavía domina el camino.

A partir de los resultados oficiales de la competencia, citado por Viva Automotive el domingo 31 de agosto de 2025, la mayoría de los podios fueron controlados por corredores que montan Sonic 150R. Se ha demostrado que esta motocicleta de pato deportivo sigue siendo la primera opción en la clasificación de Clase 4 estándar.

Nombres como Adiyatma Dinis Putra, Rayhan Al Hafizt, a Muhammad Zaky, monta con éxito el podio con Sonic 150R. De hecho, algunos equipos de carreras grandes y del sudeste de South Sulawesi también confían este caballo de carreras.

De hecho, Sonic 150R ya no se ha vendido en el concesionario oficial de Honda desde hace unos años. Pero su reputación como una moto rápida con control estable lo hace seguir siendo popular entre los corredores.

Sonic 150R se conoce como un motor DOHC de 4 katup 150cc, un capaz de producir aproximadamente 16 caballos de fuerza. El par máximo alcanza 13.5 metros de Newton, bastante potente para pistas o curvas rectas.

La transmisión manual de 6 velocidades hace que este motor responda en cada cambio de marcha. Además de su peso ligero de aproximadamente 114 kg, Sonic 150R es muy ágil invitado a maniobrar en el circuito.

En el diseño, Sonic 150R lleva un deporte underbone underbone elegante y aerodinámico. La suspensión delantera telescópica y el monoshock trasero hacen que su estabilidad se mantenga cuando se arrastra la curva.

En el sector de frenado, esta moto está equipada con discos delanteros y traseros que son estándar para las necesidades de carreras. El tanque de capacidad de 4 litros se considera suficiente para carreras de rango corto, como en HDC.

El éxito de Sonic 150R dominante HDC 2025 Sidrap es una prueba de que el verdadero rendimiento es atemporal. Esta moto sigue siendo una leyenda en la pista, así como una prueba de la herencia de Honda para el mundo de las carreras del país.