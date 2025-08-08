Ya no quiero fallar en términos de romance, ayu ting: si es posible, equivalente

VIVA – Pedangdut Ayu ting ting Ha sido viuda durante casi 12 años. Durante ese tiempo, tuvo varias relaciones amorosas, pero nadie terminó hasta el pasillo. De hecho, Ayu había experimentado un fracaso en el borde del matrimonio.

Ahora, después de las diversas experiencias amargas, Ayu expresó sus esperanzas de tener una verdadera y lágrimas de su par de su experiencia pasada. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si es posible, se le da una fortuna si puede igualar, no material (emocional y mente), comprensión, querida, aceptando especialmente a los bilqis», dijo Ayu cuando habla con Sule y Andre Taulany citado de YouTube Taulany TV el viernes 8 de agosto de 2025.

También enfatizó la importancia del respeto mutuo en una relación, especialmente respetando a cada familia.

«(Especialmente respetando a las familias del otro) Él es una de ellas», agregó.

Ayu no descartó que un compañero de vida fuera lo deseado, a pesar de que había fallado varias veces.

«Sí, si un compañero lo pregunta, es necesario, solo de ayer, se podría decir que varias veces como AYU falló y no se convirtió en a pesar de que todo fue decisión de Ayu, pero como tal vez Dios no había amado a lo mejor», explicó.

Tampoco se acercó a la oportunidad de volver a casarse. Sus deseos son simples, conocen a la persona adecuada y están listos para ser cometidos.

Aunque las experiencias pasadas lo habían hecho cuidadoso, Ayu afirmó que todavía tenía grandes sueños en la vida doméstica.

«Quién no quiere, realmente quiere tener una pareja nuevamente. Ayu también es el ideal de querer tener muchos hijos.

El cantante, también conocido como comediante, se da cuenta de que elegir una pareja no es solo una cuestión de amor. Quiere asegurarse de que su posible compañero pueda aceptarlo como está, ama a su hija y tiene igualdad tanto emocionalmente como pensamiento.