Ya no es un jabat del jefe de policía de Banten, se dice que el inspector general Suyudi es el jefe de BNN

Serang, Viva – Ex Kapolda Banten Inspector General Pol Suyudi ario seto proyectado pronto será promovido al Comisionado General de la Policía al mismo tiempo confiable para dirigir la Agencia Nacional de Narcóticos de la República de Indonesia (Bnn RHODE ISLAND).

La noticia fue entregada directamente por el jefe de brigada de la policía de Banten, general de Brigadier Hengki, mientras dirigía la ceremonia de entrega de Pataka Gawe Kuta Baluwerti en la sede de la policía de Banten, Serang City, el miércoles.

«Dios desee, los próximos dos o tres días, tal vez el viernes, se convertirá en la promoción de Koprapot se convierte en el Comisionado General de la Policía, y que Dios quiera, después de eso, se convertirá en el jefe de Bnn Ri», dijo Hengki.



Inspector General de la Policía de la Policía de Banten Suyudi Ario Seto

Según Hengki, la promoción fue una forma de reconocimiento del rendimiento y la dedicación de Suyudi mientras se desempeñaba como jefe de policía de Banten.

«Todos deberíamos estar orgullosos porque, bajo su liderazgo, la Policía Regional de Banten tiene una base sólida y monumental. Este logro hace que nuestros pasos en el futuro sean más fáciles de tratar con la dinámica de los deberes y demandas de la comunidad», dijo.

Hengki afirmó que el palo de liderazgo que recibió se llevaría a cabo mediante varios programas que se habían iniciado.

«Este impulso no es solo ceremonial, sino un medio para fortalecer la solidez, fomentar un espíritu de dedicación y confirma la sinergia con todas las partes interesadas», dijo.

Mientras tanto, el Inspector General de Policía de la Policía, Suyudi Ario Seto, expresó su gratitud por el apoyo de todas las partes, siempre y cuando liderara a la Policía Regional de Banten desde julio de 2024. Consideró el éxito de mantener la seguridad y el orden no solo el trabajo de la policía, sino los resultados de la sistematía juntos.

«Me siento orgulloso porque la policía regional de Banten no está sola, sino que está apoyada por el gobierno, TNI, líderes comunitarios, líderes religiosos, personas de prensa y todos los elementos de la sociedad», dijo Syudi.

Hizo hincapié en que la dinámica de los desafíos en el futuro será más compleja, por lo que la policía nacional debe ser más adaptativa, proactiva y profesional.

«Estoy seguro de que, bajo el liderazgo del general de brigada Hengki, la policía regional de Banten podrá fortalecer el mantenimiento de Kamtibmas, mantener la profesionalidad de la aplicación de la ley y mejorar los servicios a la comunidad», dijo.

Cerrando su mandato, Suyudi pidió una bendición para llevar a cabo sus nuevos deberes. «Nosotros y nuestra familia nos disculpamos si hay palabras y hechos incorrectos. Ojalá en la nueva tarea pueda llevar a cabo bien el mandato», dijo.

Con esta promoción, Suyudi se convertirá en uno de los oficiales de policía de alto rango de Banten que ocupa una posición estratégica a nivel nacional, además de enfatizar el importante papel de la policía regional de Banten al dar a luz a los líderes policiales a nivel central. (Hormiga)