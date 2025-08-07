Ya no es un cazador, ahora el comandante del dron de combate súper sofisticado

VIVA – Avión de combate El sigilo más emblemático propiedad de los Estados Unidos, F-22 Raptor, ingresó oficialmente a una nueva fase que era mucho más futurista. Combatiente La quinta generación, que ha sido conocida como uno de los cazadores de aire más mortales del mundo, ahora se convertirá en un ‘comandante de aire’ para un rebaño dron temporal autónomo.

Leer también: Jet de combate japonés por valor de Rp1.5 billones de caídas en el Mar del Pacífico



Este paso no es solo una modernización del sistema, sino un gran salto en las futuras tácticas de guerra aérea. El Raptor F-22, que anteriormente estaba diseñado para dominar las batallas aéreas directamente, ahora desempeñará un papel importante como el cerebro detrás de la operación integrada del aire entre humanos y máquinas.

La tecnología de inteligencia artificial y la última generación de comunicación se integrarán en la cabina para dirigir la última generación de drones de combate conocidos como aviones de combate colaborativos o CCA.

Leer también: 10 Mejor avión de combate en el mundo 2025, ¡número 4 hecho en Indonesia!



El programa fue iniciado por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL) junto con el Comando de Combate Aéreo (ACC), a través de un proyecto llamado Integración Pilotada (CPI) de Crewed. F-22 estará equipado con el último sistema de aviónica y las interfaces de dronas piloto que permiten el control simultáneo de varios drones a la vez.



Viva militar: avión de combate Raptor F-22

Leer también: Sukhoi SU-57 ahora puede lanzar misiles hipersónicos de Tsirkon, los sistemas de defensa enemiga pueden estar totalmente paralizados?



Los siguientes hechos interesantes e importantes sobre la transformación de F-22 para convertirse en un futuro comandante aéreo:

1. F-22 Raptor cambia la función a ‘Air Boss’

Inicialmente, F-22 no fue diseñado para ser un controlador de drones, pero la superioridad del sigilo, los sistemas de sensores sensibles y la conectividad de datos entre las aeronaves lo convirtieron en un candidato ideal.

Según la declaración oficial de AFRL, la prueba de vuelo inicial en esta nueva configuración se llevará a cabo en 2025 y continuará desarrollándose hasta 2026 para lograr una preparación de combate completa.

2. CCA Drone no es solo un seguidor

Collaborative Combat Aircraft (CCA) es un dron de combate autónomo diseñado para luchar junto con un avión de combate de directriz. Informes de la revista Defense News y Air & Space Forces, este dron es capaz de:

Realizar una misión de combate directa con Jet Jet

Realizar la guerra electrónica e interferir con los sistemas de comunicación enemiga

Atacar al objetivo de manera coordinada y rápida

Ser portador de armas y armadura para el chorro principal en la batalla

3. El proyecto CCA Drone ha comenzado a ser producido

Algunas compañías de defensa conocidas han desarrollado el Prototipo Dron CCA. General Atomics presenta el gambito YFQ-42A, mientras que Anduril desarrolla Fury YFQ-44A.

Ambos tienen un diseño modular y un sistema de IA adaptativo. Citando la defensa de la ruptura, este diseño permite que los drones operen en varios escenarios de batalla, desde batallas aéreas hasta el aire hasta la misión del reconocimiento y el apoyo de los ataques terrestres.

4. Conviértete en un puente para el avión de combate de sexta generación

La transformación F-22 no se trata solo del presente, sino que también se convierte en la base del futuro. USAF está desarrollando el avión de combate de sexta generación a través del programa de dominio del aire de la próxima generación (NGAD).

Los datos de la integración entre F-22 y CCA se utilizarán para diseñar un nuevo avión de combate que sea más inteligente, mortal y eficiente.

5. Operational objetivo 1,000 unidades de drones CCA

Según un informe de la zona de guerra, la USAF se dirige a operar hasta mil unidades de drones CCA como ‘Wingman’ o el principal compañero de aviones de combate.

Cada F-22 puede controlar hasta cuatro unidades de drones simultáneamente. Se cree que esta formación proporciona ventajas tácticas extraordinarias, lo que permite ataques más precisos con un riesgo menor de pilotos humanos.

6. El final de la era del F-22, el comienzo del nuevo dominio

Aunque el F-22 está programado para retirarse a principios de la década de 2030, su papel no terminará así. De hecho, en este período de transición, el F-22 se convirtió en una parte importante de un cambio en el paradigma de la guerra aérea moderna. Como comandante de drones, F-22 seguirá siendo una fuerza dominante en el cielo hasta que el avión de sexta generación esté listo para reemplazarlo.