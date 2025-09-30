Ya no adivinando, la razón detrás del divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha fue demolida

Tangerang, Viva – Hogar de futbolistas Pratama Arhan Y Azizah salsha Finalmente, ciertamente terminó en la corte. El proceso de divorcio que originalmente estaba lleno de signos de interrogación, ahora comenzó a obtener un punto brillante después de que el abogado de Arhan dio una explicación oficial.

Adinda, como asesora legal, enfatizó que la decisión de separarse fue tomada adulta por ambas partes sin un conflicto importante. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Su relación sigue siendo una buena comunicación, porque este divorcio es un acuerdo conjunto», dijo en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Según Adinda, esta decisión surgió después de una larga deliberación que involucró a la familia extendida de ambas partes. También negó el problema inclinado que había circulado en el público.

«Esta separación es la mejor manera acordada por Arhan y Azizah», agregó.

Curiosamente, este divorcio no involucra disputas de propiedad de Gono-Gini. Esto se debe a que esta joven pareja no ha sido bendecida con un bebé durante dos años de su matrimonio.

«Gono-Gini no está en la demanda en absoluto. Por lo tanto, porque ambos no han sido bendecidos con los niños, por lo que solo es puramente divorcio», dijo Adinda.

Aun así, las razones detalladas detrás de la separación aún no se han elaborado explícitamente. El abogado solo da una fuerte señal de que la distancia y el factor profesional es la causa principal.

«Hasta donde sabemos, se separó porque Mas Arhan firmó un contrato con Bangkok United», explicó otro abogado, Singgih Tomi Gumilang.

Como se sabe, Pratama Arhan está siguiendo una carrera futbolística en el extranjero. Esta condición lo hizo a él y a Azizah obligados a someterse a relaciones de distancia larga desde el comienzo del matrimonio. Se cree que la situación dificulta que ambos mantengan la armonía del hogar.

Arhan y Azizah se casaron anteriormente el 20 de agosto de 2023 en la mezquita indonesia de Tokio, Japón. El simple matrimonio había conmocionado al público porque se mantuvo repentinamente y casi sin el centro de atención de los medios. Ahora, dos años después, el matrimonio que inicialmente estaba lleno de sorpresas terminó con noticias de divorcio.