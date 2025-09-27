Ya hay 2 instalaciones, las condiciones siguen siendo buenas

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) Yakarta enfatizó que el área RW 004 de la aldea de Kenari, el centro de Yakarta, en realidad tiene dos unidades MCK Condiciones generales que son buenas y pueden ser utilizadas por los residentes. Esta aclaración se transmitió en respuesta a la información de que todavía había un pequeño número de residentes locales que aún no tenían un baño privado.

El personal especial del Gobernador de Comunicación Social, Cyril Raoul Hakim o Chico Hakim, dijo que su partido había recibido datos del Departamento de Vivienda y Áreas de Liquidación (PRKP). Los datos dijeron que las nueces RW 004 ingresaron al programa CIP en 2025, pero no hubo una mejora propuesta de MCK.

«La propuesta de los residentes sobre la mejora de MCK a través del límite, después de registrarse en el campo, en tierra que no pertenece a DKI. Luego, los residentes lo mejoran independientemente», dijo Chico por TvoneNews, sábado (27/09/2025).

Chico también aseguró que dos instalaciones generales de MCK en las nogal aún podrían ser utilizadas por la comunidad.

«Para la información de MCK en RW 04 ya hay 2 MCK, en RT 04 y RT 015, el Ministerio de Asuntos Sociales ha sido reparado en 2024

Gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

Anteriormente, el presidente de RW 004 Kelurahan Kenari, Andi (57), reveló que alrededor del 2-3 por ciento de 3.000 en su área aún no tenía un baño privado.

«También hay muchas casas de residentes que no tienen baño. Hay algunos, sí, alrededor de aproximadamente 2-3 por ciento», dijo Andi, martes (23/09/2025).

Andi agregó, la asistencia de desarrollo de MCK había provocado del Ministerio de Asuntos Sociales cuando Tri Rismaharini se desempeñó como Ministro de Asuntos Sociales.

«Sí, hicimos 2 (MCK). Que ayer obtuvo del Ministerio de Asuntos Sociales, era hora (hora), Sra. Risma, Diálogo, la Sra. Risma inmediatamente respondió.

Mientras tanto, el gobierno provincial de Yakarta previamente se dirigió a la estructuración de 55 barrios marginales de RW con un presupuesto de RP317.8 mil millones. Sin embargo, los problemas básicos de saneamiento siguen siendo una preocupación porque todavía hay un pequeño número de residentes de capital que no tienen acceso a baños privados. (Abdul Gani Siregar/Tvonenews/Yakarta)