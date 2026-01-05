¿Ya estás usando un vehículo eléctrico pero sigues siendo un desperdicio? Podría ser por este hábito.

Jacarta – Vehículos eléctricos o vehículos eléctricos (vehículo eléctrico) se está volviendo cada vez más familiar en las carreteras de Indonesia, junto con la creciente variedad de modelos y soporte de infraestructura. Aunque parezca sencillo porque ya no utiliza motor de gasolina, los hábitos de conducción coche electrico Resulta que las reglas del juego son diferentes.

Muchos nuevos propietarios de vehículos eléctricos todavía tratan los coches eléctricos como coches convencionales. De hecho, hay una serie de viejos hábitos que conviene abandonar para que el coche siga siendo duradero, eficiente y cómodo de utilizar.

Adaptado de VIVA Automotive de Slashgear, lunes 5 de enero de 2026, uno de los errores más comunes es la costumbre de cargarlo por completo cada vez que se carga. La lógica es similar a la de llenar gasolina: cuanto más llena, más seguro es, aunque las baterías de los vehículos eléctricos funcionan según un principio diferente.

La carga continua al 100 por ciento puede acelerar la degradación de la batería, especialmente para los tipos de baterías que no son LFP. Para el uso diario en la ciudad, en realidad es más recomendable mantener la energía en el rango del 20 al 80 por ciento.

Todavía es posible cargarlo por completo, especialmente cuando se realiza un viaje largo. Sin embargo, si el coche sólo se utiliza para actividades rutinarias, adquirir el hábito de realizar una carga parcial es mucho más beneficioso para la vida útil de la batería.

Otro hábito que a menudo se considera trivial es confiar demasiado en la carga rápida de CC. Esta característica es práctica, pero no es una solución ideal para el uso diario.

Las grandes corrientes y las altas temperaturas durante la carga rápida pueden ejercer una presión adicional sobre las celdas de la batería. Si se hace de forma continua, la duración de la batería tiene el potencial de disminuir más rápidamente.

Lo ideal es que la carga rápida sólo se utilice en situaciones de emergencia o cuando se viajan largas distancias. Aparte de eso, cargar el aire acondicionado en casa con una corriente más estable es una opción más segura.

En cuanto al mantenimiento, los neumáticos suelen pasar desapercibidos para los propietarios de vehículos eléctricos. Aunque el peso de los coches eléctricos suele ser mayor debido a la gran batería instalada en la parte inferior.

El peso adicional hace que los neumáticos trabajen más y potencialmente se desgasten más rápidamente. Controlar periódicamente la presión de los neumáticos y el estado de la banda de rodadura es muy importante para mantener la seguridad y la eficiencia.

Además del peso, la característica de par instantáneo también contribuye al desgaste de los neumáticos. Las aceleraciones repentinas y frecuentes pueden acelerar el desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos.