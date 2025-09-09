Ya está bien ser artista, en su lugar, va a la política.

VIVA – Predicción Goma dura acerca de Raffi Ahmad A principios de 2024, regresó a la atención de los usuarios de las redes sociales. En las piezas de video cargadas, Hard Gumay había predicho la vida personal de Raffi Ahmad y le dio varias advertencias.

Inicialmente, en el viejo video, Hard Gumay había predicho sobre la cifra de las filas de artistas que ingresaron al gabinete del gobierno de Prabowo Subianto.

«Si la celebridad en el gabinete, el Sr. Presidente Prabowo, tiene un artista. Si quiero advertir a RA», se citó a Gumay, según el video subido en el evento Tiktok que Raffi Ahmad e Irfan Hakim entregó en el evento Tiktok.

Raffi también tuvo la oportunidad de preguntar Hard Gumay sobre la narrativa de sus noticias que estarían involucradas en un caso de corrupción. El esposo de Nagita Slavina también solicitó una explicación de Hard Gumay sobre su declaración.

«Ayer vi tus noticias, dijo que me atraparon en un caso de corrupción. Solo coopero con el gobierno, ¿qué significa hacer? ¿Qué es mi amigo que estaba corrupto?» Preguntó Raffi Ahmad.

Hard Gumay vio que había uno de los familiares de Raffi Ahmad que estarían involucrados en un caso de corrupción. Debido a su cercanía con la persona, dijo Hard Gumay, el nombre Raffi Ahmad será arrastrado.

«Hay uno de los amigos de AA Raffi, la relación está familiarizada en la corrupción a finales de este año. Más tarde, AA será arrastrado», dijo Hard Gumay.

«¿Escondido?

Hard Gumay explicó que Raffi Ahmad sería arrastrado no en términos de su participación directa de los casos de corrupción sino la existencia de un elemento de cercanía.

«Así que últimamente, muchos internautas piensan extrañamente, así que este un Raffi allí fue arrastrado como un profesional no en términos de corrupción sino como profesional y había un elemento de cercanía. Varias veces se conocieron, los medios finalmente fueron arrastrados», dijo Hard Gumay.

Hard Gumay también advirtió a Raffi Ahmad con la figura de sus parientes. Según la iluminación de Hard Gumay, habrá colegas de Raffi que están atrapados en un caso de corrupción. Debido a eso, Hard Gumay solicitó que el esposo de Nagita Slavina pudiera limitarse con esa persona.

«¿Qué quieres advertir?», Preguntó Raffi.

«Uno de los funcionarios de altura tiene 175 cm de altura, la persona es muy fruncida, es fornido si soy consciente de ahora. Somos amigos cercanos, pero debe haber un límite, tenga cuidado. Entonces es limitado», dijo.

Las piezas de video del programa traídas por Raffi Ahmad, Irfan Hakim y el difunto MPOK ALPA fueron reanudados en la cuenta Tiktok @Sky. Las piezas de video fueron inmediatamente llenas de internautas. No pocos de los que esperan que Raffi Ahmad pueda volver a ser un artista y no entrar en política.

«Es cierto que Raffi Ahmad es el artista que hacer en política», comentó los internautas.

«También dije lo que no ingresa al círculo político duh aa raffi podría convertirse en un sacrificio», dijo otro.

«Bener Adem Ayem se ha convertido en un político de la política de todos los A», dijo otro.