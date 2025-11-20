Ya es una escena, esta es la razón por la que la Doctora Kamelia se niega a casarse con Ammar Zoni

Jacarta – Declaración impactante Ammar Zoni en la sala del tribunal volvió a provocar un revuelo público. En medio del proceso legal por presunto tráfico y distribución de drogas en centros penitenciarios, el actor expresó abiertamente su deseo de casarse con su novia. doctor camelia. Este momento se convirtió inmediatamente en el centro de atención porque no se transmitió en un momento privado, sino frente al panel de jueces.

Ammar Zoni reveló que las ganas de casarse rápidamente no son sólo una cuestión de sentimientos. Se quejó de que su hermano menor tardó demasiado en organizar los documentos necesarios para fines administrativos y de comunicación durante el proceso legal. De hecho, las normas penitenciarias sólo permiten que los miembros de la familia que figuran en una tarjeta de familia (KK) se encarguen del papeleo y las necesidades administrativas. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Por esta razón, Ammar dijo que quería casarse inmediatamente para poder crear una nueva tarjeta familiar con la doctora Kamelia, para que los trámites relacionados con los expedientes pudieran realizarse más rápidamente y ayudarlo durante el período de prueba.

Sin embargo, este fuerte deseo no recibió la respuesta que se esperaba. La doctora Kamelia admitió que no consideraba la invitación una propuesta seria. De hecho, consideró que las palabras de Ammar fueron simplemente espontáneas, especialmente porque ocurrieron en el tribunal por lo que fueron ampliamente discutidas.

«No, te lo inventaste, no te casaste. Esto es cursi, es sólo por el juicio, está muy ocupado», dijo la doctora Kamelia en un programa de televisión, citando transmisiones en YouTube, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Añadió que la actitud de Ammar, que tendía a ser franca, hizo que no respondiera de inmediato a la declaración.

«El hermano Ammar es una persona a la que le gusta decir las cosas en voz alta», continuó riendo.

Además, el médico de Kamelia enfatizó que él se niega a hablar de matrimonio en este momento. Según él, el foco principal en estos momentos es el proceso judicial que está atravesando Ammar Zoni.

«No, esperemos, intentémoslo primero, concéntrate primero, terminémoslo primero», dijo con firmeza.

También explicó que la decisión de casarse no es un asunto trivial que se pueda determinar así sin más, especialmente sin una discusión profunda con la familia.

«Sí, no (casarse de inmediato), tengo una familia que tengo que cuidar», dijo.