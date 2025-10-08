Ya en Rp. 7 billones

Yakarta, Viva – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, informó que hasta ahora las cuotas del pará atrasos de impuestos tintara Ha alcanzado Rp. 7 billones.

«Tal vez ahora sólo han ingresado casi 7 billones de rupias. Pero hay un pago gradual», dijo Purbaya en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas subrayó que su partido seguirá vigilando el ritmo de los pagos a plazos de los impuestos atrasados.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI de la RPD

De hecho, Purbaya afirmó estar en conversaciones con el Director General de Impuestos, Bimo Wijayanto, para poder recopilar estrategia Aceleración del pago de las cuotas de los impuestos atrasados.

«Tengo que hablar primero con Director General de Impuestos ¿Cómo será? Pero espero que la mayoría de ellos entren a finales de año”, afirmó.

Se sabe que anteriormente en la conferencia de prensa de la APBN de septiembre de 2025 en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025, Purbaya declaró que perseguiría a 200 grandes contribuyentes para recaudar atrasos de impuestos permanentes o inkrah con un potencial de absorción de 60 billones de rupias.

«Tenemos una lista de 200 grandes residentes fiscales que han sido inkrah. Queremos perseguir y ejecutar entre 50 y 60 billones de rupias», dijo.

En septiembre de 2025, hasta 84 de los 200 atrasos de impuestos de Inkrah habían realizado pagos por un valor de 5,1 billones de rupias. Purbaya dijo que continuaría persiguiendo los grandes atrasos de impuestos para que pudieran cumplir con sus obligaciones.

La mayoría de los atrasados ​​en impuestos son contribuyentes de empresas. En cuanto a los contribuyentes individuales, la cantidad es relativamente pequeña.

La iniciativa de perseguir los atrasos fiscales es una de las estrategias para parchear la ralentización del pago de impuestos. El Ministerio de Finanzas registró unos ingresos fiscales contratados del 5,1 por ciento con un valor de 1.135,4 billones de rupias en agosto de 2025.