Ya cayendo en las escaleras, el Liverpool perdió ante Galatasaray y perdió dos estrellas de Mainstay

Estambul, Viva – Liverpool Realmente experimentó una mala noche al viajar a la sede de Galatasaray en el partido de la Liga de Campeones el miércoles (1/10) Hrs temprano en la mañana.

No solo se tragó una pérdida delgada de 0-1 en Rams Park, Estambul, los Rojos también tuvieron que perder dos jugadores importantes debido a una lesión, a saber, el portero principal Alisson Becker y nuevo delantero Hugo ekitike.

Alisson está casi definitivamente ausente del oponente Chelsea

Alisson se convirtió en la primera víctima después de ser obligada a ser retirada en la segunda mitad después de salvar del tiro de Victor Osimhen. El entrenador Arne Slot aseguró que la condición del portero casi seguramente lo hizo ausente cuando Liverpool visitó Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea el sábado (4/10).



Portero del Liverpool, Alisson Becker Foto : AP Photo/Aurelien Morissard

«Normalmente, no podrá jugar este sábado. Eso es 99.9 por ciento, incluso dije al 100 por ciento, pero llamemos al 99.9 aunque creo que en realidad es 100 por ciento», dijo Slot en el sitio web oficial del club.

La ausencia de Alisson es ciertamente un gran golpe para el Liverpool, considerando que el portero brasileño ha sido conocido como una figura crucial para mantener la estabilidad de la línea de fondo.

Ecuitura Problemas musculares naturales

No solo Alisson, Hugo Ekitice también agregó una lista de lesiones después de experimentar problemas musculares en el minuto 68. El joven delantero francés había intentado continuar el juego, pero finalmente no pudo continuar la pelea.

«Sintió que algo andaba mal al tratar de alcanzar la pelota. Inicialmente dijo que no estaba tan mal, pero luego se dio cuenta de que no podía continuar. Veríamos cómo era su condición para el fin de semana», explicó Slot.

Situación difícil para los rojos

La pérdida de estos dos pilares hace que el Liverpool en una situación difícil. Anteriormente, la ranura se vio obligada a rotar porque varios jugadores no se sometieron a pretemporada en su totalidad. Ahora, frente al Chelsea en la liga inglesa, los Rojos deben encontrar una solución rápida para rematar el agujero en el sector del portero y las líneas delanteras.