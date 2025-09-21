Ya cayendo en las escaleras, Chelsea recibió malas noticias después de ser derrotado por ti

VIVA – Chelsea debe recibir pastillas amargas después de caer 1-2 de Manchester United En Old Trafford en la continuación de la Premier League, Wib el sábado por la noche. Sin embargo, esta derrota no es el único problema que enfrenta los Blues.

El entrenador, Enzo marescaconfirmando que Cole Palmer en realidad no en forma completa. El centro de atacantes de atacante incluso duró solo 20 minutos antes de finalmente reemplazado por Andrey Santos.

En el partido, MU inmediatamente se adelantó en la primera mitad a través de goles de Bruno Fernandes y Casemiro. Chelsea cada vez más deprimido después de que el portero Robert Sánchez fue recompensado con una tarjeta roja en el quinto minuto. Casemiro también fue expulsado por el árbitro durante el tiempo extra de la primera mitad.

Trevoh Chalobah había reducido el retraso en el minuto 80. Sin embargo, Chelsea no pudo igualar el puntaje y tuvo que irse a casa con la derrota. La situación se hizo más complicada después de que Palmer fue visto sosteniendo dolor en la ingle y fue directamente al vestuario con una compresa de hielo.

Después del partido, Marsca dio una explicación. «Cole ha estado intentando desde la mañana, se sometió a una prueba para poder jugar en esta pelea. Pero no estaba en condiciones de 100 por ciento en forma. Mostró un esfuerzo extraordinario para seguir jugando, pero claramente no se había recuperado completamente», dijo Marsca.

Marsca agregó que la lesión de Palmer se había sentido durante bastante tiempo el jugador. «Este es un problema que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Quiere seguir jugando para el equipo, mostrando su cercanía, y sus esfuerzos son muy grandes. Pero después de 20 minutos comenzó a sentir dolor, así que decidimos reemplazarlo», dijo.

La lesión de Palmer es claramente un gran golpe para el Chelsea. Desde que se unió al Manchester City, se ha convertido en uno de los jugadores más productivos y consistentes del equipo de Blues. La ausencia del centrocampista ciertamente puede afectar el rendimiento del equipo en los siguientes partidos