Ya 451 lista de programas nacionales de pasantías

Yakarta, Viva – El gobierno lanzará un programa Aprendizaje Nacional durante 6 meses en el período 15 de octubre de 2025-15 de abril de 2026. Compañía-El compañía en Indonesia se le pidió que participara en el éxito del programa.

El Ministerio de Manpower indonesio señaló que ya había 451 empresas que se presentaron como organizadores en el programa nacional de pasantías. Proporcionan 1,300 puestos propuestos y 6,000 aprendices posibles.

Secretario general Kemnaker Cris Kuntadi dijo que cientos de empresas consistieron en empresas privadas y empresas estatales (bumn). La primera fase, hasta 20 mil nuevos graduados (Graduado fresco) La universidad se someterá y se agregará si el interés del estudiante Graduado fresco Sigue creciendo.

«Hasta el día de hoy, ha habido 451 empresas que se han registrado para participar en el programa de pasantías que se ejecutarán a través del esquema de cooperación entre las universidades y el mundo de los negocios», dijo Cris a partir de su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Explicó Cris Kuntadi, la pasantía nacional fue parte del paquete económico «8+4+5» que fue lanzado por el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en la dirección del presidente indonesio Prabowo Subianto. Este programa se dirige a los graduados del Diploma (D1-D4) y ​​Bachelor (S1) que se han graduado en el último 1 año.

«La pasantía nacional tiene como objetivo introducir el mundo del trabajo, aumentar las competencias relacionadas con el campo científico y proporcionar experiencia laboral para que tengan la oportunidad de trabajar», dijo Cris.

Partícipe Aquellos que aprueben el programa nacional de pasantías obtendrán instalaciones en forma de dinero de bolsillo equivalente al salario mínimo (UMP) pagado por el gobierno. Los fondos se distribuyeron directamente a los participantes de la pasantía a través del banco miembro del banco miembro del banco (HIMBARA).

Los participantes de la pasantía también obtuvieron instalaciones de Seguro Social, a saber, el seguro de accidente de trabajo (JKK) y el seguro de muerte (JM) pagado por el gobierno. Otras instalaciones son mentores de la empresa.

«La obligación de la compañía es proporcionar informes sobre el progreso de la pasantía cada mes al Ministerio de Manpower», dijo.

Por separado, el jefe del Kemnaker de Barenbang, Anwar Sanusi, explicó que el registro de los organizadores de aprendizaje y el número de vacantes se llevaron a cabo del 1 al 7 de octubre 2025. Además, del 7 al 12 de octubre de 2025 el registro de participantes y participantes seleccionó vacantes.

Luego, del 13 al 14 de octubre, 2025 es una selección de la Compañía y el Ministerio de Manpower llevará a cabo el anuncio de los participantes. Luego, la implementación del aprendizaje es octubre de 1525 al 15 de abril de 2026.