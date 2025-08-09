Y entre Rp1.5 billones para comprar el azúcar de los agricultores que no se ha vendido

SitubondoVIVA – La Agencia de Gestión de Inversiones para el Archipiélago Anagata Power Danantara Indonesia verter Rp1.5 billones para comprar diilla agricultor Como los agricultores no se han vendido en el almacén fábrica de azúcar.

El Secretario de la Asociación de Agricultores de Cane de Sugar de azúcar (APTRI) de la Rama del Distrito de la Asamblego, Situbondo, Java Oriental, Herman Fauzi, dijo que se obtuvo la información del fondo RP1.5 billones de billones de los fondos de entre y entre APTri con el Ministerio Coordinador de Ministerio de Alimentos y Coordinación de Affes Económicos.

«La semana pasada, la gerencia central de APTRI coordinó con los ministerios relevantes, y la solución se entregó y entre desembolsaría fondos a través de PT Sinergi Sugar Nusantara (SGN) para comprar temporalmente el azúcar de los agricultores», dijo, en Situbondo, sábado 9 de agosto de 2025.

Fauzi dijo que en PG Assemgagoes Situbondo desde el último mes todavía hay miles de toneladas de azúcar no se han vendido y apilado en el almacén de fábrica de azúcar.

Según él, el precio de PG Assemgagoes Sugar ofreció comerciantes bajo el precio de la referencia de ventas o HAP Rp14,500 por kilogramo.

«Han pasado cuatro semanas que la oferta de comerciantes es de Rp14,350 por kilogramo, también hay quienes ofrecieron Rp. 14,200 por kilogramo, el precio mínimo de azúcar es Rp. 14,500», dijo Fauzi.

Sospecha que la oferta de los precios del azúcar de los agricultores es actualmente bajo o por debajo del precio de referencia de ventas, debido a la circulación de azúcar refinada en el mercado.

De hecho, dijo Fauzi, el azúcar refinada está destinada al procesamiento de ingredientes de la industria de alimentos y bebidas, no para el consumo diario.

«El azúcar refinada es muy blanca y no tan dulce como el azúcar granulada en general, y el precio es más barato», dijo Fauzi.

La gestión de las reuniones de la fábrica de azúcar (PG), Situbondo Regency, señaló que alrededor de 5,000 toneladas de azúcar de los agricultores en la región no habían sido vendidas a comerciantes desde el mes pasado.

El gerente general de PG Assemgicos Situbondo Mulyono explicó que durante más de cuatro períodos (por semana) o se almacenaron aproximadamente un mes de 5,000 toneladas de azúcar en el almacén de fábrica de azúcar.

«Debido a que el azúcar granulada no se ha vendido a los comerciantes, durante más de cuatro períodos no hemos realizado pagos a los agricultores cuyo ejército está molido en PG Assemgicos», dijo