Y entre los acuerdos del proyecto de níquel por valor de RP23 billones con gema limitada

Yakarta, Viva – Agencia de gestión Inversión Poder anagata nusantara (Danantara Indonesia) a través de su entidad de inversión y entre la gestión de inversiones (DIM), firmando el principal del Acuerdo o Jefe de Acuerdo (HOA) con GEM Limited.

Cooperación con compañías globales de China en la metalurgia verde y soluciones económicas circulares para el potencial de la inversión conjunta en la instalación de fundición de alta presidenta de ácido lixiviación (HPAL) con un plan de capacidad de 66,000 toneladas níquel En depósitos mixtos de hidróxido por año. Se estima que la fundición tiene un valor de US $ 1.42 mil millones o equivalente a RP23.11 billones (tipo de cambio: RP16,277 por dólar estadounidense).

Director ejecutivo (CEO) y entre Indonesia Rosan Roeslan dijeron que las asociaciones con GEM Limited son importantes Milens en la misión y entre Indonesia para impulsar la economía indonesia. Especialmente catalizando la inversión estratégica que acelera la transformación y agenda socioeconómica indonesia río abajo nacional.

«La integración de la investigación y el desarrollo, la energía verde y un reciclaje de ciclo cerrado refleja un tipo de proyecto de alto impacto que creará un valor a largo plazo para Indonesia y nuestros socios de inversión», dijo Rosan.

Se espera que el proyecto que se proyecta por un valor de Rp23.11 billones implica colaboración con PT Vale Indonesia TBK (INCO), con la posible participación de otros socios globales.

GEM Limited es ampliamente conocido por su fuerte compromiso con el desarrollo de los recursos humanos (recursos humanos). La compañía ha invertido US $ 30 millones para establecer conjuntamente el último laboratorio de investigación metalúrgica en colaboración con el Instituto de Tecnología Bandung (ITB), cuyo objetivo es fortalecer el papel de Indonesia como centro de investigación y desarrollo.

En los próximos cinco años, las iniciativas en Indonesia Green Industrial Park (IGIP) tienen como objetivo crear hasta 80,000 nuevos empleos, que proporcionan beneficios económicos amplios.

Establecida en 2001 en Shenzhen, China, Gem Limited es una compañía que figura en la Bolsa de Valores de Shenzhen y la Bolsa de Valores suizos, con más de 11,000 empleados en China, Sudáfrica, Corea e Indonesia.

Gem Limited es un pionero global en la minería y el reciclaje urbano, que procesa más del 10 por ciento de las baterías EV y el desperdicio electrónico final de China cada año, así como para restaurar más de 20 minerales importantes, incluidos el cobalto, el níquel y el litio.



CEO y Antara, Rosan Roeslani

Reconocido por el Foro Económico Mundial (WEF) y las Naciones Unidas (ONU) por su liderazgo en economía circular, Gem Limited ahora es un punto de referencia global en la industria de la metalurgia verde, que combina la escala, la innovación y la sostenibilidad.

En Indonesia, GEM ha realizado importantes inversiones en nuevos materiales energéticos basados ​​en níquel, incluido el establecimiento de áreas industriales de níquel de alta tecnología, laboratorios de innovación conjuntas con universidades en Indonesia, así como programas de becas que producen graduados maestros y doctorales en el campo metalúrgico. (Hormiga)