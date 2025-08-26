Yakarta, Viva – Danantara Indonesia está preparando la emisión de bonos Patriot, un instrumento de financiación destinado a fortalecer la colaboración entre el gobierno y el mundo negocio.

Esta iniciativa abre espacio para que los grupos empresariales nacionales canalizen su forma de servicio a la nación al contribuir a la agenda nacional de desarrollo a largo plazo.

«Y entre Indonesia se compromete a administrar el mandato como gerente de inversión estatal con precaución, transparencia y buen gobierno. Cada iniciativa de financiamiento está dirigida a apoyar la transformación económica a largo plazo y fortalecer el papel del mundo de los negocios en el desarrollo», dijo el director de inversiones y entre Indonesia, Pandu Sjahrir.

Patriot Bond es un instrumento de financiamiento estratégico que se usa comúnmente en varios países, como Japón y Estados Unidos, para fortalecer la independencia de la financiación nacional.

A través de este bono, el estado obtiene una fuente de fondos a mediano plazo a estable, mientras que los actores comerciales tienen acceso a instrumentos de inversión seguros y son beneficiosos para la economía nacional.

Además, Pandu explicó que Patriot Bond se construyó sobre el principio de participación voluntaria y responsabilidad compartida. En línea con el espíritu de cooperación mutua que se convierte en la identidad nacional, esta iniciativa abre el espacio para que los grupos empresariales nacionales contribuyan a la agenda del desarrollo de la generación cruzada, así como para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

El apoyo a Patriot Bonds provino de una serie de empresas líderes indonesias. Afirmó Prayogo Pangestu, el desarrollo de Indonesia es una responsabilidad compartida.

«La iniciativa y entre Indonesia a través de bonos patriotas brindan una oportunidad para que el mundo de los negocios contribuya a la transformación de la economía nacional con una gobernanza buena y sostenible.

Lo mismo fue transmitido por Franky Widjaja, quien consideró que Patriot Bonds presentaba múltiples beneficios. «Patriot Bonds iniciados y entre Indonesia fortalece la colaboración del gobierno y el mundo de los negocios. Este instrumento proporciona certeza de inversión al tiempo que acelera el crecimiento inclusivo para la comunidad en general», dijo.

El apoyo también provino de Boy Thohir, que enfatizó el aspecto de la cooperación mutua, así como el impacto concreto del proyecto que se financiará.

«Patriot Bonds refleja el espíritu de la cooperación mutua que se ha convertido en la fortaleza de esta nación. A través de este instrumento, el mundo de los negocios puede garantizar que el financiamiento nacional de desarrollo sea más independiente y sostenible. Apoyamos este programa, especialmente este bono Patriot financiará proyectos de residuos a energía que son muy necesarios y beneficiosos para las personas indonesias», dijo.

Pandu agregó, Patriot Bonds tiene el potencial de convertirse en un nuevo hito en el viaje de Indonesia a 2045, cuando el poder económico de la nación no solo se mide por la cantidad de producto interno bruto, sino también por la dignidad y el bienestar de su gente.

«Esto es un llamado a la cooperación mutua para el mundo de los negocios indonesios. Una invitación para intercambiar algunos beneficios a corto plazo con herencia a largo plazo en forma de independencia, sostenibilidad y bienestar de la nación», dijo.