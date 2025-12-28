‘Y Dios creó a las mujeres’, la estrella de ‘Desprecio’ tenía 91 años

Actor, cantante, símbolo sexual e ícono de estilo. Brigitte Bardotquien se retiró de la actuación y se volvió controvertida por su política de derecha en sus últimos años, falleció. Ella tenía 91 años.

Bardot murió el domingo en su casa en el sur de Francia, según Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, que confirmó la noticia a The Associated Press. No se proporcionó la causa de la muerte y aún no se han anunciado los arreglos para el funeral o los servicios conmemorativos. Había sido hospitalizada el mes pasado.

En la década de 1950, Bardot encendió un entusiasmo internacional por las películas europeas audazmente sexuales, a menudo dirigidas por su primer marido, Roger Vadim, como «Y Dios creó a la mujer».

Aunque el reinado de Bardot como gran atracción de taquilla fue relativamente breve y se retiró del cine a principios de los años 70, su influencia fue de gran alcance: hizo de las rubias jóvenes, pucheros y núbiles un elemento básico del cine, particularmente en las películas estadounidenses, a diferencia de una rubia más madura y femenina como Marilyn Monroe. Entre Bardot y Audrey Hepburn, la rabia por la juventud en la sexualidad femenina se arraigó en las películas (y en todos los medios) y nunca ha disminuido.

Bardot (y Vadim) también abrieron la puerta a la sexualidad, por la que las películas extranjeras se hicieron famosas en la tensa América de los años 50. Esta audacia de enfoque (si no de sustancia) eventualmente se impondría en Estados Unidos y otros países y señalaría el fin de décadas de censura. Para entonces, Bardot había intentado traspasar y alcanzar el papel de actriz seria con películas como “El desprecio” de Jean-Luc Godard, pero sólo había tenido un éxito limitado.

Su avance se produjo con “Y Dios creó a la mujer”, escrita y dirigida por Vadim y estrenada a finales de 1956 mientras su matrimonio con él se estaba rompiendo. La película tuvo sólo un éxito modesto en Francia, pero despegó en el extranjero, recaudando 8,5 millones de dólares en todo el mundo. Películas nuevas y antiguas de Bardot como «Mam’zelle Pigalle», «¡Por favor! Sr. Balzac» y «La chica del bikini» (de 1952) llegaron a las costas estadounidenses, solidificando a Bardot como una diosa del sexo. En Francia subió a lo más alto de la taquilla con películas como “La novia es demasiado bella”, “La Parisienne”, que sacó a relucir su lado más alegre; “La noche que cayó el cielo”, “La mujer y el títere” y “En caso de emergencia”.

En 1959, Simone de Beauvoir escribió un tratado titulado “Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita”. Pero para entonces, la sensualidad juvenil de Bardot estaba tan bien arraigada en la cultura que no estaba dispuesta a ser desalojada por estudios serios.

Bardot, que ya era la actriz mejor pagada del país, intentó demostrar su valía como actriz en “Babette Goes to War”, como miembro de la Resistencia francesa; “Un asunto muy privado” de Louis Malle y “La Vérité” de Henri-Georges Clouzot en 1960. Continuó trabajando para Vadim durante este período, mucho después de que él se hubiera mudado con otras actrices y ella con su segundo marido, el actor Jacques Charrier.

El “Desprecio” de Godard, de 1963, explotó su reputación y la comentó brillantemente. También apareció en películas hechas en Estados Unidos como “Dear Brigitte” (en un cameo), sobre una niña de 8 años que desea desesperadamente conocer a Bardot; y “Viva Maria”, dirigida por Malle en inglés y en colaboración con Jeanne Moreau (Bardot recibió una nominación al premio BAFTA a la mejor actriz extranjera). Más tarde, en los años 60, apareció en el western “Shalako” con Sean Connery.

Las dos últimas películas de Bardot, ambas realizadas en 1973, fueron «La edificante y alegre historia de Colinot» de Nina Companeez y la triste «Ms. Don Juan», otro pálido intento de Vadim de explotar su sexualidad. Este último fue lanzado en Estados Unidos en 1976.

Nació como Camille Javal en una familia parisina de clase media alta. Desde temprano demostró talento como bailarina, estudió ballet y asistió a la escuela privada Hattemer y luego al Conservatorio de París. A los 15 años, por recomendación de una amiga, modeló para la portada de la revista Elle, donde fue vista por el director Marc Allegret, quien buscaba un nuevo rostro para su película “The Laurels Are Cut”.

Aunque no consiguió el papel, el asistente de Allegret, Vadim, la tomó bajo su protección y le consiguió pequeños papeles en pequeñas películas antes de casarse con ella en un evento muy publicitado de 1952 que ayudó a promover a la joven aspirante a actriz. Siguieron más papeles pequeños en películas, la primera de las cuales se estrenó en Estados Unidos fue “An Act of Love” (1953) de Anatole Litvak, protagonizada por Kirk Douglas pero filmada en Francia. Luego apareció en la película de Allegret «Future Stars» y obtuvo su primer papel protagonista en un capítulo de la serie English Doctor, «Doctor at Sea». Luego trabajó con el legendario director francés René Clair en “La gran maniobra” (1956) antes de protagonizar “Y Dios creó a la mujer”.

Además de su trabajo cinematográfico, Bardot también grabó unas 80 canciones, algunas bastante populares, la mayoría de las décadas de 1960 y 1970.

Sin embargo, no volvió a trabajar en películas y en 2010 la ex actriz expresó su indignación por los rumores de que se estaba preparando una película biográfica sobre ella hecha en Estados Unidos.

Sin embargo, Bardot seguiría siendo una estrella mediática, en parte debido a sus numerosas aventuras amorosas, su defensa de los animales y su entusiasmo por la política de derecha. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot. Sus esfuerzos al servicio de los derechos de los animales le valieron la Legión de Honor francesa (ella la rechazó), y Bardot no estaba dispuesta a protestar o incluso a ser arrestada para proteger a las criaturas de cuatro patas. Pero también recibió multas impuestas por los tribunales franceses por incitar al odio racial después de hacer repetidamente comentarios controvertidos en los que criticaba la inmigración a Francia y a los musulmanes en particular.

Bardot estuvo casada con el playboy alemán Gunter Sachs a finales de los años 1960, y se casó con el rico industrial Bernard d’Ormale, un partidario de la extrema derecha en Francia, en 1993.

A Bardot le sobreviven d’Ormale; un hijo de su matrimonio con Charrier; y dos nietas.