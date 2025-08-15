‘Y como ese’ final de la serie: el final de Carrie reveló

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Party of One», el final de la serie de «Y así«Ahora transmitiendo en HBO Max. La última mujer soltera de Nueva York es soltera una vez más, y, por fin, está en paz con eso. El final de la serie de «y justo así», la serie de avivamiento que sigue a «Sex and the City» y las dos películas de secuelas teatrales, trajo a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) para un aterrizaje suave. Después de una cena desafiante e incómoda de Acción de Gracias, durante la cual Charlotte (Kristin Davis) intentó preparar a su amiga soltera con el pomposo galerista Mark Kasabian (Victor Garber), Carrie regresa a casa. (Ella solo se ha escabullido de una interacción más con Mark gracias a una explosión de inodoro bien parecido que rompen sus zapatos con excrementos). Ella ha estado pasando por un parche difícil: Carrie comenzó el episodio después de haber estado sentado frente a una muñeca de un niño en una tienda de ramen, el intento del restaurante de aliviar su soledad que solo enfatizaba que era, bueno, una fiesta de uno. Pero, vigorizado por el tiempo con amigos y reflexión de que lo tiene bastante bien, ¡Carrie explota Barry White e incluso canta! -y termina el epílogo de su novela de gestación de toda la temporada. «La mujer», sobre quien Carrie ha estado escribiendo toda la temporada, «se dio cuenta de que no estaba sola, estaba sola». Mientras se pavonea por su pasillo como una pasarela y dobla una esquina, comenzamos a acercarse a su espejo … y luego los créditos rodan, cambiando la música al tema de la serie original «Sex and the City». La historia, tal vez, ha completado el círculo, ya que Carrie finalmente puede ver su situación claramente.

Los cambios en el final en la vida de sus amigos parecen más evolutivos que revolucionarios: Charlotte, quien, anteriormente en el episodio, finalmente reavivó su vida sexual con Harry (Evan Handler), finalmente se siente segura en la identidad de género de Rock (Alexa Swinton). Miranda (Cynthia Nixon) tiene la oportunidad de profundizar su compromiso con Joy (Dolly Wells) después de aparecer cuando su perro tiene una emergencia médica, un poco de apoyo emocional a tiempo mientras Miranda se prepara para convertirse en abuela. Y Lisa (Nicole Ari Parker) y Seema (Sarita Choudhury) comprometen y se comprometen a, respectivamente, explorar más sus propias relaciones, Lisa al afirmar que no puede engañar a Herbert (Christopher Jackson) y Seema al abrazar la rareza de la vida con Adam (Logan Marshall-Green).

Michael Patrick King está listo para hablar de todo. El showrunner de «y justo así», King dirigió y coescribió (con Susan Fales-Hill) el episodio final, al igual que, en 2004, escribió el final de «Sex and the City». En aquel entonces, la satisfacción de la serie de Carrie surgió de comprender que era suficiente … incluso cuando no podía negar que el gran regreso a Nueva York para estar con ella también era bastante emocionante. Veintiún años después, Carrie termina su historia muy intencionalmente no emparejado. Y, dice King, se dejará a los fanáticos imaginar lo que le espera. Si bien esta franquicia ha mostrado una resiliencia de nueve vidas al estilo de zapato a este punto, King dice que este final debe tomarse como su último llamado a Carrie y compañía. «Cualquier otra persona podría seguir adelante», dice. «No puedo.»

Variedad habló con King antes del final del 14 de agosto. En la conversación, King estaba animado y reflexivo, tocando por qué ahora es el momento de terminar «y así», cómo este final habla de las críticas el final de «Sex and the City» recibido, y por qué la última hora de Carrie incluyó un inodoro desbordante. Pensando en voz alta sobre lo que esta franquicia y su protagonista han significado en particular para las personas solteras: «Es principalmente para alguien que se siente mal porque no tienen a alguien»: King se atragantó y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Su conexión mental con el personaje y su viaje dentro y fuera de la soltera durante décadas es parte de lo que los fanáticos han respondido, y su final es emocional para algo más que King.

Me complace hablar contigo, pero perdón por las circunstancias.

Bueno, siempre me gusta el hecho de que desearías obtener más. La idea de dejar una fiesta mientras todavía está sucediendo es lo más elegante que puedes decir para una serie de televisión. Nunca quise ser como Oh, esa historia de nuevo – cual es la única regla que hemos tenido en la sala de escritura: no repita. Y hemos hecho mucho. Lo único que no hemos hecho fue llevar a Carrie al punto en que ella dice: «Tal vez soy suficiente».

Antes de llegar a eso, quiero discutir cómo se tomó la decisión de terminar el programa. ¿Fue antes de que se escribiera esta temporada?

La realidad es que la decisión no se tomó al comienzo de la temporada. La tercera temporada fue gangbusters en la sala de escritura. Y a medida que avanzan las historias, y las historias van, y las historias van, hay una razón por la que comencé a decir: «No repita». Empiezas a darte cuenta, y es parte musa, parte de inteligencia, «aquí es donde va». Cuando Susan Fales-Hill y yo estábamos escribiendo el último episodio, que está en el medio [of the season’s production]De repente se nos ocurrió ese momento para el final de la serie. y la temporada. «La mujer se dio cuenta de que no estaba sola, estaba sola».

La resonancia de eso se sintió tan profunda que sabía que era un final muy significativo para la temporada tal como lo escribimos. Y luego … espera, ¿viene más? ¿Podemos hacer más? Hablé con Sarah Jessica y dije: «Creo que esto es todo. Esto se siente como donde deberíamos dejar a Carrie Bradshaw». Ella dijo: «Entonces nos detenemos».

Cortesía de Craig Blankenhorn/HBO

¿Cómo lo tomó?

Bueno, ella es mi pareja! Hemos construido el espectáculo juntos. Tenía exactamente la misma experiencia con ella cuando estábamos haciendo «sexo y la ciudad». Temporada 6 – No podría haber sido un espectáculo más caliente. Y le dije: «Creo que tenemos que parar», y ella dijo: «Ok». Es porque no solo queremos hacer él. Queremos hacerlo bien o hacerlo cuando hay algo peligroso y emocionante de decir.

Casey [Bloys, CEO of HBO,] siempre está muy preocupado por la marca y la calidad. Cuando fuimos a él para hacer «y así así», al principio dudaba. Tampoco quiere duplicar nada. Y le dije: «Déjame decirte: el Sr. Big muere en el primer episodio y el sencillo de Carrie en Cincuenta años». Él dice: «Está bien, eso es nuevo». Cuando fuimos [to tell him the show was ending] Esta vez, dijo: «Creo que los llevaste a todos a un gran lugar. Lo que quieras».

Bien.

¡Por eso trabajas en HBO! Los números son locos, los gráficos de la charla, las conversaciones son grandes, son memes, es todo. Y fueron, «Ok».

Y luego no le dijimos a la prensa, la gente dice, que se apodere. Y no necesitaba el bulto, y no quería que la gente mirara la relación de Carrie-Aidan con la palabra «final» sobre él. No creo que hubieran invertido. Hubieran dicho: «Muy bien, solo termine». Si la palabra «final» hubiera estado en la mezcla, habrías visto todo de manera diferente. Hubieras visto al cáncer de próstata de Harry como final. Y nunca quisimos que eso fuera definitivo.

Si hubiéramos dicho a la prensa en el estreno «final», habrían dicho «¿cómo termina?» ¿Adivina qué? No lo sabíamos. Ninguno de los actores lo sabía. Estábamos siguiendo los sentimientos de la escritura y la historia y dónde podríamos traer a Carrie, que sería un acabado suficiente para que la gente pudiera continuar con su fan ficción por su cuenta.

Sé que estás muy alerta sobre lo que los fanáticos están pensando y sintiendo, y que hubo una línea de crítica Del final de 2004 de «Sex and the City» que termina un espectáculo sobre la amistad femenina con las cuatro mujeres emparejadas románticamente. ¿Es este final «solo» para Carrie que responde a eso?

Sí, es una llamada y respuesta. Es algo en lo que siempre he pensado. Porque, por mucho que me aseguré en el final del «sexo y la ciudad» que no estaban todos casados, porque la anarquía del «sexo y la ciudad» era que, en ese momento, que tenía 34 años, con alguien, pero soltero, era inaceptable …

Es el Tiempo cubrir. «¿Quién necesita un marido?»

Entonces Samantha no estaba casada. Esa fue mi laguna. Pero Carrie dijo ese hermoso último discurso sobre la relación más significativa de todos ser el que tienes contigo mismo, mientras sostiene un teléfono, con grandes llamadas. Mi paso adelante era hacerlo realidad llamándolo «John».

Entonces esto [on “And Just Like That”] es el verdadero, real, este es Carrie. Muchos, muchos años después, habiendo pasado por las muertes, desamor, nuevos romances, diciendo: «Soy lo suficientemente adulto como para enfrentar esto, porque he creado una vida que es tan magnífica para mí». Ella está sola. Y esa oración es para todos los que tienen a alguien, y para todos los que no tienen a alguien y, voy a ponerme emocional, es, principalmente … Guau. Nunca he dicho esto. Es principalmente para alguien que se siente mal porque no tiene a alguien.

Eso es realmente lo que es. Es decir: Mírala, cuán fabulosa es y ella está exactamente donde estás. Para eso es.

Al ver lo emocionalmente conectado que estás con Carrie, tengo que preguntarle si hay alguna apertura para ella que vuelva. No en el corto plazo, por supuesto, pero ¿es esta la pausa al final de un capítulo o el final de su historia?

Está cerrado. Porque me importa mucho lo que hemos hecho. Y me emocioné no por dejar ir a Carrie, sino por las personas que se preocupan por Carrie. Me acabo de dar cuenta de que «Care» está en «Carrie». La gente se preocupa tanto por ella que siento por ellos. Que ella es este este héroe a finales de los 50 años, usando un sombrero de Hindenburg y comiendo Sherbet en Washington Square Park. Ella ha dejado su huella y, como escritora, siento que hemos dejado nuestra marca. Nunca pensé una vez en continuar. Decirlo como es: es un instinto. Cualquier otra persona podría seguir adelante. No puedo.

Craig Blankenhorn

La conversación sobre el programa que mencionaste anteriormente: a la gente le encanta el programa, las decisiones de preguntas que has tomado, te encanta odiarlo, sentirte enojado, tratar de dar consejos a Carrie a través de la pantalla … ¿Extrañarás esa charla?

Esa es una verdadera espada de doble filo. Lo que extrañaré es el hecho de que creamos algo tan vivo que había un diálogo con los fanáticos en ese momento, o la audiencia o los no fanáticos. Si no quisiera una reacción, escribiría Haikus y los pondría en un cajón. Desafortunadamente, estoy en el Coliseo. Corro por ahí y digo: «¡Aquí estamos de nuevo!», Y la gente tiene una reacción, y es emocionante y desgarrador.

No es zen, pero es un espejo para mucho. El buen espejo es: es un espejo para el trabajo. Es un espejo para la belleza de lo que está haciendo todo el elenco y el equipo, la magnificencia de esas actrices, las risas, la angustia. Eso es todo emocionante. El espejo agrietado es: «Este no es mi programa. ¿Qué arruinaron? [“Sex and the City”] Por «? Te miras en un espejo agrietado, ¡no es atractivo!

Una cosa que se siente verdadera sobre «y así» es una cierta sensibilidad de pastel en la cara: cada vez que un personaje está volando, se derriban un poco. Y, para no ser grosero, pero me cerré observando que nunca esperé que los últimos momentos de Carrie Bradshaw con sus amigos en la ciudad de Nueva York involucraran un baño desbordante.

Cada vez que alguien en este universo, «Sex and the City» o «y así», se encuentra en una caja de jabón para hacer un discurso, la caja de jabón se rompe. No podemos tomarnos demasiado en serio. Para la belleza de la blusa rosa y brillante de Carrie y la falda de tul, esa es la altura, la baja es un inodoro lleno de mierda. ¿Porque adivina qué? Al estar soltero, hay mucha mierda, y las relaciones son mucha mierda. Es la comedia, con el drama, con el romance, con el cuento de hadas. Supongo que es una respuesta al cuento de hadas.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.