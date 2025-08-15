‘Y como esa’ revisión final: apropiadamente extraña

Alerta de spoiler: Esta pieza contiene spoilers de «Party of One», el final de la serie de «Y así» Ahora transmitiendo en HBO Max.

Así es como termina el mundo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker): no con una explosión, sino con un géiser de heces humanas.

Técnicamente, lo último que vemos de la antiheroína más emblemática de la televisión es Carrie pavoneándose a través de su gigantesca casa de Gramercy mientras explota a Barry White. Ella acaba de abrazar la idea, a través del epílogo de su histórica novela en progreso, de no estar «sola» sino «sola». Es una salida adecuada para un personaje que, entre los novios, ayudó a glamourizar la idea de la soltera liberada para una generación de espectadores. Pero para «y solo así», la serie de secuelas de «Sex and the City» que concluyó su carrera de tres temporadas el 14 de agosto, la imagen más indeleble en la marca de «Party of One» llegó un par de escenas antes: Carrie, su buena amiga Miranda (Cynthia Nixon) y, por alguna razón, Garber se apresuró a un baño con un baño con un baño con un laciosos introductados a la introducción de Epcot. Einbinder). No se salvaron ningún detalle sangriento, hasta las turds anatómicamente correctas.

Showrunner Michael Patrick King, quien dirigió el final y coescribió el guión con Susan Fales-Hill, ha dicho Que la decisión de terminar «y así» vino de él, no HBO Max. Sin embargo, la historia de Carrie fue en gran medida la excepción de tener el aire de una despedida satisfactoria. El arco de Miranda está literalmente embarazada de posibles nuevos desarrollos, con su primer nieto (!) Todavía no nacido. La última línea entregada por Seema (Sarita Choudhury), la sucesora de facto de Samantha Jones de Kim Cattrall, es «No me pierdo el gluten», sobre su pastel de Acción de Gracias. Y después de pasar toda la temporada acumulando lo que parecía un inevitable cameo de Michelle Obama, Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) se quedó con la vaga posibilidad de una voz en off para su docuseries en progreso.

Otros personajes obtuvieron un poco más de cierre, aunque no de una manera que pareciera excluir cualquier posibilidad futura. Charlotte (Kristin Davis) llegó a un acuerdo con la identidad de género de su hijo menor, una trama secundaria genuinamente empática y sensible en un programa que a menudo podría adoptar una postura hostil hacia los niños en estos días, y finalmente superó el efecto del cáncer de próstata en su vida sexual. Anthony (Mario Cantone) rompió un compromiso pero mantuvo su relación, y todo lo que le costó fue un pastel para la cara.

Sin embargo, la sensación acumulativa dada por «Party of One» no es la de una despedida. Es un abrumador e ineludible extrañeza – La misma extrañeza que ha colgado sobre este programa desde el principio, con la abierta ausencia de Samantha y personajes desconcertados por el paso del tiempo. «Y así» mejorado en esta puntuación Con el tiempo, estableciéndose en sí mismo hasta el punto de que este crítico encontró la empresa más que valiosa. Pero tal vez fue solo correcto que el espectáculo terminara en la forma poco convencional y extraña que comenzó, incluso si hacerlo significaba personas ficticias que hemos conocido desde hace más de un cuarto de siglo, se despidió algo abrupto.

En ningún momento de «Party of One», obtenemos el tipo de escena que ha definido esta franquicia en la conciencia popular: cuatro amigos se reunieron alrededor de la mesa de un restaurante de moda, llamando la vida y el amor. En su lugar, tenemos a Carrie en un restaurante de robots, confundido por la tecnología y mirando triste a un juguete de peluche llamado Tommy Tomato. El humor es intencional; Quizás el contraste también lo es. Después de todo, sería muy Carrie, una amiga frecuentemente terrible hasta el final, ver sus propios asuntos mientras dejaba a todos los demás retorciéndose en el viento.

Sin embargo, es la mierda a la que sigo volviendo. (Pido disculpas si esto es gráfico, pero el episodio en sí no tira golpes, y yo tampoco. Miranda se derrumbó, desnuda, mientras se aferraba a un tanque de privación sensorial; Carrie se deslizó sobre sus pisos de madera desnuda; Antes de cualquiera de esos, el Sr. Big (Chris Noth) cayendo de su pelotón mientras sufría un ataque cardíaco fatal, el Macabro incitante del programa incitó. «Sex and the City» terminó con Carrie eligiendo a lo grande, lo que sea que su voz en off dijo sobre la relación más importante en la vida de uno siendo uno mismo. Esta vez ella realmente es Por su cuenta, y la vida en solitario no siempre es bonita. Es un final más consistente internamente, si es menos romántico. Si te gusta o no lo que eso significa, «y así» se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final.