Xpose Trans7 cosecha críticas, la productora finalmente se disculpa y cierra por completo

Jacarta – casa productora Shandhika Widya Cinema finalmente se disculpó por la transmisión Xpose sin censura Edición del 13 de octubre de 2025 en Trans7 lo que desencadenó una ola de protestas de varios grupos, incluidos los círculos de internados islámicos.

La disculpa fue transmitida directamente por el director de personal de Shandhika Widya Cinema, Sigit Wahyana, a través de un video subido a la cuenta oficial de Instagram de la compañía. @shandhikaph el lunes 20 de octubre de 2025.

«Soy Sigit Wahyana, Director de Personal de PT. Shandhika Widya Cinema Jakarta. En cuanto a la edición del lunes 13 de octubre de 2025 de Xpose Uncensored, me gustaría disculparme profundamente con Kiai, con Nyai, con los estudiantes cuyas imágenes están en el material», dijo Sigit.

Sigit también se disculpó ampliamente con los estudiantes de toda Indonesia, especialmente con la dirección general. Nahdlatul Ulama (NU) y ex alumnos de Pondok Internado islámico de Lirboyo.

Como forma de responsabilidad, Sigit explicó que todas las partes involucradas en la producción del episodio fueron despedidas y las actividades operativas de la empresa fueron detenidas desde el 14 de octubre de 2025.

«Y como responsabilidad por errores, errores que luego provocaron un gran revuelo en la comunidad en general y al mismo tiempo se puso fin a la cooperación contractual con la cadena de televisión, por eso desde el 14 de octubre de 2025 hemos detenido todas las actividades de la empresa», añadió.

Anteriormente, como seguimiento de este caso, los representantes de Trans7 también fueron directamente al internado islámico Lirboyo en Kediri, Java Oriental, el miércoles 15 de octubre de 2025, para transmitir una disculpa oficial.

La edición del 13 de octubre de 2025 de Xpose Uncensored se volvió viral porque presentaba imágenes que ofendían a los círculos de internados islámicos y a figuras religiosas. El público consideró que la transmisión no era apropiada para ser transmitida por la televisión nacional.