Xpose Show cosecha críticas, HMI dice que Trans7 viola los valores religiosos

Bogor, VIVA – Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI) destaca transmisiones del programa Xpose Uncensored en Trans7 que se considera un insulto a la dignidad internado Y kiai Internado islámico de Lirboyo.

El subsecretario general de Investigación y Política Estratégica de PB HMI, Herdiansyah Iskandar, evaluó que la transmisión daña el honor de los internados islámicos como instituciones morales que tienen un papel importante en la formación del carácter nacional.

«Los medios de comunicación tienen la responsabilidad moral, no sólo de transmitir información, sino también de mantener los valores, la dignidad y la sensibilidad cultural del pueblo religioso indonesio», dijo Herdiansyah en Bogor Regency, el martes 14 de octubre de 2025, citado por Antara.

Según Herdiansyah, los internados islámicos son instituciones sociales y espirituales que tienen sus raíces en la historia de Indonesia. Por lo tanto, insultar a kiai y santri no puede considerarse simplemente un error editorial, sino más bien una violación de la identidad religiosa de los musulmanes.

También enfatizó que la Ley Número 40 de 1999 sobre Prensa ha ordenado que los miembros de la prensa respeten los valores culturales y religiosos y eviten reportajes que causen odio o discriminación.

«La transmisión de Trans7 es contraria a este principio porque prioriza la sensación más que la responsabilidad educativa», dijo Herdiansyah.

Además, Herdiansyah destacó el impacto social del etiquetado negativo de santri y kiai. Citó la teoría del etiquetado del sociólogo Howard Becker, que explica que el estigma de los medios de comunicación puede crear nuevos prejuicios y discriminación en la sociedad.

«Cuando los medios de comunicación contribuyen a formar percepciones negativas sobre los símbolos religiosos, no sólo los individuos están amenazados, sino también la armonía social de la nación», añadió.

HMI también insta al Consejo de Prensa a intervenir para hacer cumplir la ética periodística para que las instituciones de radiodifusión no sacrifiquen los valores humanos por intereses comerciales.

«El Consejo de Prensa debe reafirmar que el periodismo indonesio se basa en fundamentos morales, no en ratings», subrayó.

Anteriormente, el programa Xpose Uncensored de Trans7, que se emitió el 13 de octubre de 2025, recibió críticas públicas después de transmitir un segmento titulado «Los estudiantes simplemente beben leche y tienen que ponerse en cuclillas, ¿es así realmente la vida en la cabaña?» Se considera que esta emisión insulta la tradición de respetar el kiai de los estudiantes de los internados islámicos con una narrativa considerada provocativa y desproporcionada.

Un videoclip de 1 minuto y 13 segundos de la transmisión se difundió ampliamente en las redes sociales y provocó una ola de protestas de estudiantes, exalumnos y público en general. El hashtag #BoycottTRANS7 incluso ha sido tendencia en la plataforma X desde el martes 14 de octubre de 2025 por la mañana.