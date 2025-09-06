Xpander, Pajero Sport, Triton, a Destinator

Sábado 6 de septiembre de 2025 – 11:10 Wib
Yakarta, Viva – Mitsubishi Ofreciendo una línea de automóvil bastante completa para los consumidores en Indonesia. Desde MPV familiar, poderosos SUV, hasta los últimos modelos eléctricos, todos están disponibles con precio Varios según la capacidad financiera de cada consumidor.
Desde la búsqueda Viva Automotive En la página oficial, el sábado 6 de septiembre de 2025, Xpander sigue siendo una estrella en el segmento MPV con precios que comienzan en RP270.1 millones en la carretera Jacarta. Para aquellos que desean un aspecto más deportivo, Xpander Cross puede ser una opción con una etiqueta que comienza en RP338 millones.
En la clase SUV compacta, Mitsubishi presenta Xforce, que se vende a partir de RP388 millones. Este modelo parece moderno con características que respaldan la comodidad de los viajes diarios y las vacaciones familiares. Para grandes SUV, Pajero Sport se comercializa a partir de RP577.7 millones.
Volviendo al segmento de doble cabina, el nuevo Triton está presente a partir de RP310.2 millones. Se sabe que este automóvil es duro en un terreno pesado y es ampliamente elegido para las necesidades comerciales y las actividades al aire libre.
El recién llegado del que se hablaba era el destinador de Mitsubishi. Este SUV de asientos de tres cero se comercializa a partir de RP385 millones para la variante GLS, mientras que el tipo más alto de prima definitiva alcanza RP495 millones.
Lista de precios del automóvil Mitsubishi a partir de septiembre de 2025
Mitsubishi Xpander
GLS MT: RP270.100.000
GLS CVT: RP280.400.000
Exceder MT: RP292.900.000
Exceder CVT: RP303.200.000
Sport CVT: RP313.700.000
Ultimate CVT: RP337.800.000
Mitsubishi Xpander Cross
MT: RP338.000.000
CVT: RP351.400.000
Paquete CVT Premium: RP364.200.000
Mitsubishi xforce
Exceder CVT: RP388.000.000
Ultimate CVT: RP429.350.000
Mitsubishi Pajero Sport
Exceder 4×2 MT: RP577.700.000
Exceder 4×2 a: rp596.200.000
GLX 4X4 MT: RP597.700.000
Dakar 4×2 en: RP666.700.000
Dakar Ultimate 4×2 en: Rp719.700.000
Dakar Ultimate 4×4 en: RP779.650.000
Mitsubishi todo nuevo Triton
HDX Single Cab 4×4 MT: RP310.200.000
HDX Double Cab 4×4 MT: RP394.800.000
GLS Double Cab 4×4 MT: RP424.300.000
Exceder la cabina doble 4×4 MT: RP480.700.000
Exceder la cabina doble 4×4 a: rp505.000.000
Ultimate Double Cab 4×4 en: RP540.750.000
Destinador de Mitsubishi
GLS CVT: RP385.000.000
Exceder CVT: RP405.000.000
Ultimate CVT: RP465.000.000
Ultimate Premium: RP495.000.000
