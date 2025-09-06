Xpander, Pajero Sport, Triton, a Destinator

Yakarta, Viva – Mitsubishi Ofreciendo una línea de automóvil bastante completa para los consumidores en Indonesia. Desde MPV familiar, poderosos SUV, hasta los últimos modelos eléctricos, todos están disponibles con precio Varios según la capacidad financiera de cada consumidor.

Desde la búsqueda Viva Automotive En la página oficial, el sábado 6 de septiembre de 2025, Xpander sigue siendo una estrella en el segmento MPV con precios que comienzan en RP270.1 millones en la carretera Jacarta. Para aquellos que desean un aspecto más deportivo, Xpander Cross puede ser una opción con una etiqueta que comienza en RP338 millones.

En la clase SUV compacta, Mitsubishi presenta Xforce, que se vende a partir de RP388 millones. Este modelo parece moderno con características que respaldan la comodidad de los viajes diarios y las vacaciones familiares. Para grandes SUV, Pajero Sport se comercializa a partir de RP577.7 millones.

Volviendo al segmento de doble cabina, el nuevo Triton está presente a partir de RP310.2 millones. Se sabe que este automóvil es duro en un terreno pesado y es ampliamente elegido para las necesidades comerciales y las actividades al aire libre.

Prueba de manejo Mitsubishi Todo el nuevo tritón

El recién llegado del que se hablaba era el destinador de Mitsubishi. Este SUV de asientos de tres cero se comercializa a partir de RP385 millones para la variante GLS, mientras que el tipo más alto de prima definitiva alcanza RP495 millones.

Lista de precios del automóvil Mitsubishi a partir de septiembre de 2025

Mitsubishi Xpander

GLS MT: RP270.100.000

GLS CVT: RP280.400.000

Exceder MT: RP292.900.000

Exceder CVT: RP303.200.000

Sport CVT: RP313.700.000

Ultimate CVT: RP337.800.000

Mitsubishi Xpander Cross

MT: RP338.000.000

CVT: RP351.400.000

Paquete CVT Premium: RP364.200.000

Mitsubishi xforce

Exceder CVT: RP388.000.000

Ultimate CVT: RP429.350.000

Mitsubishi Pajero Sport

Exceder 4×2 MT: RP577.700.000

Exceder 4×2 a: rp596.200.000

GLX 4X4 MT: RP597.700.000

Dakar 4×2 en: RP666.700.000

Dakar Ultimate 4×2 en: Rp719.700.000

Dakar Ultimate 4×4 en: RP779.650.000

Mitsubishi todo nuevo Triton

HDX Single Cab 4×4 MT: RP310.200.000

HDX Double Cab 4×4 MT: RP394.800.000

GLS Double Cab 4×4 MT: RP424.300.000

Exceder la cabina doble 4×4 MT: RP480.700.000

Exceder la cabina doble 4×4 a: rp505.000.000

Ultimate Double Cab 4×4 en: RP540.750.000

Destinador de Mitsubishi

GLS CVT: RP385.000.000

Exceder CVT: RP405.000.000

Ultimate CVT: RP465.000.000

Ultimate Premium: RP495.000.000