XPANDER 2025 Obtenga 6 bolsas de aire, esta es una lista de nuevas características

Yakarta, Viva – Para muchas familias en Indonesia, móvil No solo un medio de transporte. Se convirtió en amigo en diversas actividades, que van desde llevar a los niños de la escuela, viajes de bienvenida hasta vacaciones de fin de semana. Por lo tanto, el factor de comodidad y seguridad es la principal consideración al elegir un vehículo familiar.

Al darse cuenta de estas necesidades, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) lanzó un refresco Mitsubishi Xpander El 16 de mayo de 2025. El modelo, que desde el principio se conocía como un MPV multipropósito, vino con un diseño más fresco, un interior más moderno y un aumento en las características de seguridad.

La mejor variante obtiene el mayor centro de atención. Mitsubishi ahora le proporciona un control activo de guiñada (AYC), una tecnología que anteriormente solo estaba disponible en Xpander Cross. AYC ayuda a los conductores a mantener la estabilidad al arrinconarse, reducir el riesgo de subviraje y hacer que el automóvil sea más ágil al maniobrar.

Además, la variante definitiva ahora está equipada con seis bolsas de aire, incluidas las airbags delanteras, laterales y de ventana. Con esta configuración, la protección para conductores y pasajeros se vuelve más integral.

Otra adición es Multi alrededor de Monitor, una función de cámara con un ángulo de visualización de 360 ​​grados que se muestra en la pantalla de la punta de cabecera. Esta tecnología es muy útil al estacionar o pasar una carretera estrecha, ya que minimiza los puntos ciegos que a menudo son una fuente de pequeños accidentes.

No solo Ultimate, Mitsubishi también introdujo una nueva variante de Exceder Tourer. Este modelo viene con varias mejoras, como la cámara de vista trasera, el sistema de operación sin llave y tres cabezas de cabeza en el asiento de la segunda fila.

Exceed Tourer está destinado a los consumidores que desean una apariencia y características más premium, pero aún a precios asequibles.

«El lanzamiento del nuevo Xpander y New Xpander Cross es parte del compromiso de Mitsubishi Motors que ha estado presente en Indonesia durante 55 años. Queremos seguir siendo relevantes para las necesidades de la comunidad, mientras mantenemos el dominio de Xpander en el pequeño segmento de MPV», dijo Atsushi Kurita, presidente de PT MMKSI, en su declaración recibida el sábado 30 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Rifat Sungkar, el embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia, enfatizó que el aumento en esta característica fortaleció aún más la posición de Xpander en su clase.

«Lo más obvio es dos características de seguridad principales, a saber, 6 bolsas de aire y AYC. Cuando hablar es más sofisticado, es AYC, porque es una continuación del control de tracción», dijo.

Con una serie de actualizaciones, Mitsubishi New Xpander no solo apareció más fresco, sino que también presenta estándares de seguridad más altos. La combinación de un espacio de cabina de relieve, la comodidad de un automóvil familiar típico y una característica de seguridad completa hace que Xpander siga siendo una de las principales opciones de los consumidores indonesios.