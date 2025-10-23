XMax Sultan causa revuelo en CustoMAXI 2025 Kalimantan

Balikpapan, VIVA – Después de celebrarse con éxito en cuatro grandes ciudades, a saber, Semarang, Makassar, Bandung y Tangerang, el evento de modificación de scooters premium CustoMAXI 2025 recibió a los amantes de la automoción en Kalimantan Oriental el fin de semana pasado.

Según datos del comité, más de 5.000 visitantes llenaron la zona del evento desde la mañana hasta la tarde. Decenas de participantes compitieron en dos categorías principales, Street MAXI y Super MAXI, mostrando modificaciones de los modelos NMAX a XMAX con un toque premium y un alto nivel de artesanía.

«El evento CustoMAXI es de hecho una agenda de concurso de modificación que los fanáticos del scooter Yamaha MAXI esperan ansiosamente en Kalimantan. Además, este evento ha estado ausente durante mucho tiempo aquí y es el único evento CustoMAXI 2025 en la isla de Kalimantan», dijo Titan Gunawan, Jefe del Territorio del Área 8 de Yamaha Kalimantan, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del jueves 23 de octubre de 2025.

Una de las motos que más ha llamado la atención en la clase Super MAXI XMAX es la Chandra, una modificadora de Samarinda. Su trabajo consiguió hacerse con el primer puesto tras presentar un concepto extremo con cambios en casi todos los sectores de la moto.

Esta motocicleta, creada por Motolab Garage GJRT Samarinda, luce atractiva con su carrocería recubierta de carbono combinada con gráficos rojos con un carácter agresivo y exclusivo. El toque de las luces LED, la cubierta del motor CNC con patrón de parrilla y el aumento de la cilindrada del motor a 380 cc enfatizan aún más la impresión de alto rendimiento y lujo.

En cuanto a las patas, esta moto está equipada con piezas de recambio de primera calidad. Se han reemplazado componentes como suspensión, llantas, neumáticos y sistemas de frenos para mejorar la estética y el rendimiento.

El precio de la llanta unida al caballo de hierro alcanza incluso los 38 millones de IDR, equivalente al precio de una unidad NMAX Turbo. Debido a su apariencia lujosa y los costos de modificación que alcanzan los cientos de millones de rupias, no es sorprendente que los participantes y visitantes apodaran esta motocicleta como XMax Sultan.

«Estoy muy feliz de poder participar en el evento CustoMAXI Balikpapan. Este es mi primer evento en este concurso», dijo Chandra.