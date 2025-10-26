XMAX IDR 400 millones se convierte en el centro de atención en CustoMAXI 2025 Aceh

AcehVIVA – Eventos personalizado 2025 Aceh se celebró con éxito y con gran fanfarria, con decenas de scooters yamaha Resultados de la Serie MAXI modificación lo mejor de varias regiones, especialmente en Aceh. Esta prestigiosa competencia organizada por Yamaha Indonesia es un foro para que los amantes de las modificaciones muestren su creatividad al cambiar su apariencia. motor-Motos principales como XMAX, NMAX, AEROX y LEXI.

Además de ser un lugar de demostración trabajar arte automotriz, este evento también ofrece un premio total de decenas de millones de rupias, así como la oportunidad para que los ganadores suban al escenario nacional y compitan con los mejores modificadores de toda Indonesia.

Customaxi 2025 Aceh se convierte en la fiesta de modificación del scooter Yamaha

Customaxi es conocido como el evento anual de Yamaha que los fanáticos de las motos automáticas premium siempre esperan con ansias. Este año, el evento se celebró en Aceh con un concepto más grande y grandioso, con dos categorías principales, a saber, Super Maxi y Street Maxi.

Los participantes presentaron modificaciones que no sólo eran visualmente interesantes, sino que también prestaban atención a la función, la comodidad y la originalidad del carácter Yamaha MAXI. Algunas motocicletas incluso aparecen con conceptos extremos con matices de «sultán», como la Yamaha XMAX valorada en hasta 400 millones de IDR, que es lo más destacado de la exposición.

La directora general de marketing y ventas del distribuidor principal de Yamaha, PT Alfa Scorpii, Joni Lie, dijo que esta actividad se llevó a cabo en Blang Padang Field, Banda Aceh y contó con la asistencia de más de 80 participantes. No sólo vienen de Banda Aceh sino también de otras ciudades como Medan, en el norte de Sumatra.

«En términos de entusiasmo, es muy alto, especialmente porque este evento no se llevará a cabo en el norte de Sumatra. Así que los modificadores de allí vendrán a participar», dijo Joni Lie citado por VIVA Direct el domingo 26 de octubre de 2025.

Además de la competencia de modificaciones, Customaxi Aceh 2025 también presenta varias actividades interesantes, como recorridos de prueba, exhibiciones de accesorios oficiales de Yamaha y entretenimiento musical local que se suma a la atmósfera animada.

Este evento también fue un gran lugar de reunión para la comunidad de usuarios de MAXI Yamaha, como el XMAX Owners Club, NMAX Riders y Lexi Community Aceh, quienes también amenizaron la actividad con convoyes y exhibiciones de sus motos superiores.