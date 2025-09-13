Xlsmart muestra la señal de mooke en el medio de la inundación de Bali

Yakarta, Viva – PT Xlsmart Telecom Sejahtera TBK (excl) asegura que, en general, todos los servicios de telecomunicaciones en Bali en una condición segura y no significativamente afectado por el desastre inundación que ocurrió el 10 de septiembre de 2025.

XLSMART tiene más de 7.200 BT en toda la isla de Bali, con alrededor de 2.700 BT en el área más cercana a la ubicación de la inundación, como las regencias Jembrana, Tabanan y Badung.

Algunos BT habían experimentado interferencia debido a la descomposición del suministro de electricidad, pero el servicio se restableció inmediatamente con la ayuda de generadores.

Jefe de Grupo Regional XLSMART Región este Dodik Ariyanto dijo que las inundaciones en varias regiones de Bali hicieron que el acceso de la carretera se viera obstaculizado y que el suministro de electricidad se cortó en varios puntos, pero el equipo técnico activó rápidamente el generador y realizó reparaciones para que se mantuvieran los servicios.

«Estamos tratando de mantener la calidad de los servicios en el área afectada, teniendo en cuenta que la comunidad afectada y las autoridades que manejan el desastre», dijo, a través de su declaración oficial, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Hasta el viernes 12 de septiembre de 2025, la Red XLSMart en Denpasar City, Jembrana Regency, Tabanan y Badung siguen siendo normales. Los clientes y la comunidad pueden volver a disfrutar de las telecomunicaciones y el acceso a los datos.

Junto con la recuperación del suministro de electricidad en varias áreas después de la inundación, el BTS que se había limitado ahora está de vuelta en funcionamiento.

El equipo técnico de XLSMART en el campo continúa realizando un monitoreo intensivo y verificación para garantizar que la red y los servicios sigan siendo óptimos para la comunidad y los clientes.

Para obtener información, Bali fue golpeado por una inundación importante desde el 10 al 11 de septiembre de 2025. El investigador climático de la Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) Siswanto dijo, en agosto y septiembre, debería ser el pico de la estación seca en la mayoría de los NTT y Bali.

A nivel regional, las ondas ecuatoriales activas de Rossby provocaron una fuerte lluvia que desencadenó la inundación. Esto provocó una lluvia bastante distribuida en Bali a Nusa Tenggara y el suroeste de Kalimantan.

La lluvia en la estación de climatología de Bali del 9 al 10 de septiembre alcanzó 385 mm por día, para ser la más alta de Indonesia ese día.

«La lluvia extrema en Bali es la más alta en los registros históricos de esta región», dijo Siswanto.

Algunos estudios dicen que el impacto de la ola ecuatorial de Rossby en el clima a menudo desencadena el crecimiento de nubes convectivas intensas que causan fuertes lluvias y clima extremo, incluidos los que ocurrieron recientemente en Bali y NTB, causando inundaciones y fuertes vientos.

El problema es que este fenómeno ocurre en el pico de la estación seca, lo que no debería soportar la lluvia extrema.