XLSMart hace un berrinche, lista de tarjetas SIM solo Selfie Capital

Yakarta, Viva – Operador de telecomunicaciones Xlsmart ha implementado el registro Tarjeta SIM (Tarjeta SIM) con reconocimiento facial (coincidencia de cara).

El servicio sigue siendo opcional para los clientes, en línea con las regulaciones actuales. A través del sistema biométrico que está conectado a la base de datos de población nacional, el proceso de verificación se lleva a cabo automáticamente para garantizar la precisión de los datos.

Esta iniciativa es una forma del apoyo de XLSMART a los programas gubernamentales para acelerar la transformación digital nacional, al tiempo que aumenta la seguridad de los datos personales del cliente.

Esta implementación también fue presenciada directamente por el Director General del Ecosistema Digital del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) Edwin Hidayat Abdullah y Director Ejecutivo de la Asociación de Organizadores de Telecomunicaciones de Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir.

«Como parte del compromiso de apoyar la política gubernamental, esperamos que las regulaciones oficiales relacionadas con el registro biométrico del Ministerio de Comunicación e Información puedan publicarse pronto, para que esta implementación pueda ser más dirigida, consistente y proporcionar certeza para todos los actores de la industria», dijo. Director y Director Regulador Xlsmart Merza Fachys en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Según él, el gobierno implementa la política de registro de la tarjeta SIM que utiliza tecnología biométrica a través del Ministerio de Comunicación e Información, como parte de los esfuerzos para mantener el espacio digital de Indonesia seguro, limpio y responsable, en medio del rápido crecimiento de los usuarios de tecnología, información y servicios de comunicación (TIC).

Para XL y el eje, los clientes pueden usar este servicio a través del sitio Registrasi.xl.co.id, Mientras tanto, los clientes de Smartfren pueden acceder a través de http://smartfren.com/activation.

«Con esta aplicación, fortalecemos el estándar Conozca a su cliente (KYC) En la industria, acelere el proceso de registro, aumente la precisión y minimice el riesgo de fraude de identidad y abuso de datos «, dijo Merza Fachys.

Anteriormente, XLSMart había integrado el centro operativo y el monitoreo de la calidad de servicio integrada (Centro de operación de experiencia y servicio del cliente – CE & SOC) en el mismo lugar, a saber, en el edificio de la ciudad de XLSMart Bumi Serpong Damai (BSD), South Tangerang.

Este CE & Soc es una fusión de dos Centro de Operación de Red (NOC) que anteriormente era propiedad de XL Axiata en XL Axiata Tower, Kuningan, South Yakarta y Smartfren en BSD – South Tangerang.

El centro operativo y el monitoreo de la calidad del servicio integrado (CE y SOC) han comenzado a integrarse desde julio de 2025, que marca hitos importantes en la fase postbermérica, donde XLSMART prioriza la estabilidad y la efectividad de la red y la eficiencia operativa.

Con un diseño más moderno e integrado, CE & SOC monitorea todos los servicios, incluidos servicios móviles de Internet, llamadas de voz, SMS, servicios de valor agregado, IoT, servicios corporativos, Internet de cable, aplicaciones de servicios independientes (MYXL, AxisNet, MySF), a aplicaciones OTT, para garantizar la calidad de todos los clientes.