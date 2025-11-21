XLSmart distribuye el primer dividendo

Jacarta – Resultados de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o EGMS de PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk acepta y determina el uso de una parte del saldo de ganancias retenidas que se distribuirá como adicional dividendo Efectivo final de 2025 para los accionistas de 2,89 billones de IDR.

Según el presidente, director y director ejecutivo de XLSmart, Rajeev Sethi, esta distribución de dividendos es la primera vez desde que la entidad fusionada comenzó a operar oficialmente en abril de este año.

La decisión de XLSmart de proporcionar dividendos adicionales es sin duda una forma de agradecimiento a los accionistas que han apoyado a la empresa para que siga creciendo y desarrollándose después de la fusión.

«La decisión de distribuir dividendos también refleja nuestra sólida estructura financiera posterior a la fusión, lo que nos permite devolver valor a los accionistas manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad financiera en medio de los desafíos de una industria cada vez más competitiva», dijo en Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Más detalladamente con respecto a la aprobación de la distribución de dividendos finales adicionales en efectivo, que es el único punto del orden del día, la Asamblea aprobó la determinación y uso de una parte de las ganancias no reservadas de la compañía al 31 de diciembre de 2024 con las siguientes condiciones:

El 30,6 por ciento de las ganancias retenidas de la empresa, es decir, 2.893.778.129.709 IDR, se distribuirá a todos los accionistas como un dividendo final adicional en efectivo, lo que equivale a 159 IDR (ciento cincuenta y nueve rupias) por acción.

Otorgar autoridad absoluta a los Directores de la Compañía para, a su propia discreción, tomar decisiones y/o realizar cualquier acción que los Directores de la Compañía consideren apropiada o necesaria.

Esto es en el marco de la implementación de la distribución/pago de dividendos en efectivo adicionales, incluidos, entre otros, los procedimientos para la distribución/pago de dividendos finales adicionales en efectivo, así como la determinación de la fecha de distribución/pago de dividendos finales adicionales en efectivo.

Luego, determinar el monto o monto de los dividendos finales adicionales en efectivo, anunciar el cronograma de distribución/pago de los dividendos finales adicionales en efectivo, tomar decisiones y/o tomar otras acciones, que a juicio del Directorio de la Sociedad, a su propia consideración, sean consideradas buenas o necesarias.

«Así, en relación con el ejercicio de esta autoridad, los directores de la empresa pueden otorgar poderes (con derecho de sustitución) a la parte o partes designadas por él», dijo Rajeev.