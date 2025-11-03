Xin Jinping le regaló un teléfono móvil Xiaomi, el presidente de Corea del Sur cuestionó su seguridad

Gyeongju, VIVA – El pasado sábado 31 de octubre, Presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung mantuvo una reunión con el presidente chino, Xin Jinping al margen de la reunión de la Cumbre APEC (Cumbre) en Gyeongju, Corea del Sur. Durante el encuentro, ambos hablaron sobre la seguridad de las comunicaciones en los dos países.

Curiosamente, durante la sesión de la reunión, Xin Jinping entregó dos teléfonos inteligentes de China, Xiaomi a Lee Jae Myung. Al entregar el teléfono celular, Xin Jinping mencionó que la pantalla del teléfono era un producto de fabricación local.

En medio del proceso de entrega del teléfono celular, Lee Jae Myung cuestionó la seguridad del teléfono celular.

«Xiamo», dijo Xin Jinping, citado en la página Korean Heald, el lunes 3 de noviembre de 2025.

«¿La comunicación es segura y sólida?» preguntó el presidente surcoreano mientras reía y fue recibido con risas por Xin Jinping.

Al ver esta broma, el presidente Xin Jinping confirmó que el teléfono celular que le regaló el gigante tecnológico de China estaba seguro. Dijo que el presidente surcoreano podría comprobar la puerta trasera del teléfono móvil. Una puerta trasera de un teléfono celular es un punto de acceso oculto que permite a los atacantes ingresar y controlar el dispositivo sin pasar por mecanismos de seguridad estándar, como contraseñas o inicios de sesión.

«Puedes comprobar por ti mismo si hay una puerta trasera», dijo Xin Jin Ping.

No solo los teléfonos móviles Xiaomi, Xin Jinping también presentó los ‘Cuatro Tesoros del Estudio’ con un conjunto de herramientas tradicionales chinas de escritura y pintura que consisten en pinceles de tinta, papel, tinta sólida y piedras de entintar que se utilizan comúnmente en caligrafía.

A cambio, Lee le dio a Xin Jinping un tablero de juego de Go tallado en madera de Torreya nucifera de alta calidad, así como una bandeja redonda. najeonchilgiuna artesanía tradicional coreana que utiliza incrustaciones de conchas de perlas de colores para decorar objetos.

«Esto es muy hermoso. Muy bien. Gracias», dijo Xi mientras examinaba el tablero de Go. Se sabe que ambos son fanáticos del juego Go.

Para la esposa de Xin Jinping, Peng Liyuan, Lee preparó una tetera con pie de plata completa con una taza de plata, así como un juego de crema facial nutritiva y crema para los ojos. Xin Jinping preguntó si los cosméticos eran para mujeres, lo que hizo reír a Lee.