XII Conferencia Nacional, Tri Tito Karnavian elegido presidente general de Perwosi 2025-2029

Jacarta – Tri Tito Karnavian fue reelegido presidente general de la Asociación de Mujeres Deportivas de Indonesia (Perwosi) a través de la XII Conferencia Nacional Perwosi (Munas) en 2025. Fue elegido con el apoyo total de 32 representantes Perwosi a nivel provincial y dirigirá la organización durante el período 2025-2029. Este es su tercer mandato como Presidente General de Perwosi.

Tri dijo que ser reelegido presidente general era un desafío en sí mismo, considerando que Perwosi tenía 58 años. Destacó la importancia de continuar el legado de los fundadores para que Perwosi siga siendo una organización que desempeñe un papel activo en el apoyo al progreso del deporte en Indonesia.

«Sabemos que las mujeres, especialmente las madres, son administradoras del hogar que determinan cómo estarán sanos sus hijos e hijas y sus familias. Una forma de estar sano es además de comer alimentos nutritivos, por supuesto haciendo ejercicio», dijo en el Gran Salón de Baile del Hotel JS Luwansa, Yakarta, el martes (10/7/2025).

Tri añadió que, en general, la cultura social actual no ha inculcado el hábito de hacer ejercicio desde una edad temprana. Los padres suelen invitar a sus hijos a realizar actividades recreativas, como ir a centros comerciales en zonas urbanas, en lugar de practicar deportes. Esto es diferente a los países desarrollados, donde el deporte se ha convertido en parte de su estilo de vida y necesidades personales desde la infancia. En Indonesia, este hábito puede empezar a desarrollarse cuando las madres comprenden la importancia del ejercicio para la familia.

«Realmente quiero que todos podamos hacer avanzar esto. Si tenemos educación superior, podríamos dar consejos a nuestras familias sobre el ejercicio. Sin embargo, para las madres que pueden ser de clase media a baja, el deporte puede ser sólo una necesidad que no es una necesidad importante», explicó.

Invita a toda la comunidad a trabajar juntos para cultivar el deporte. Además, cree que el aumento de enfermedades degenerativas como la diabetes, las enfermedades cardíacas y la hipertensión, que ahora padecen muchos jóvenes, es una importante advertencia sobre estilos de vida poco saludables. Esta condición está estrechamente relacionada con una dieta rica en calorías, grasas y baja en nutrientes, que no se equilibra con la actividad física.

Por ello, animó a todos los miembros de Perwosi a hacer del deporte un estilo de vida, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario. Este compromiso está en línea con el tema de la XII Conferencia Nacional Perwosi de 2025, «El papel de la familia en la mejora de la calidad de la salud pública».