Xiaomi vuelve a arruinar el mercado de los coches eléctricos

Pekín, VIVA – Xiaomi muestra nuevamente sus ambiciones en la industria automotriz mundial presentando refrescos coche electrico SU7. Este paso confirma que Xiaomi no sólo está siguiendo la tendencia, sino que está lista para hacer que el mercado de los coches eléctricos vuelva a ser más competitivo.

El recorrido de Xiaomi en el mundo de los coches eléctricos es corto pero agresivo. Después de ser conocido durante mucho tiempo como un gigante de la electrónica y los teléfonos inteligentes, Xiaomi ingresó oficialmente a la industria automotriz con el lanzamiento del SU7 en 2024.

La presencia del SU7 llamó inmediatamente la atención porque combina la tecnología inteligente típica de Xiaomi con el rendimiento de un coche eléctrico moderno. La alta respuesta del mercado hizo que Xiaomi continuara rápidamente desarrollando este modelo.

Ahora Xiaomi ha abierto oficialmente las preventas para la última versión de la línea SU7. Adaptado por VIVA Otomotif de la página Carnewschina, jueves 8 de enero de 2026, el lanzamiento oficial de este modelo está previsto para abril de 2026.

Se ofrecen tres variantes: Standard, Pro y Max. Los precios de preventa comienzan desde 229.900 yuanes o alrededor de Rp. 549 millones a 309.900 yuanes o alrededor de Rp. 739 millones.

En comparación con el modelo anterior, el precio ha aumentado entre 10.000 y 14.000 yuanes. El aumento equivale a 23,8 millones de IDR a 33,4 millones de IDR según la variante.

Sin embargo, Xiaomi dijo que el precio oficial en el lanzamiento todavía tiene potencial para caer. Los consumidores existentes que no han recibido una unidad también pueden actualizarla sin perder subsidios fiscales ni prioridades de producción.

La actualización del SU7 se llevó a cabo a fondo, no sólo cambios estéticos. Las mejoras incluyen rendimiento, tecnología de asistencia a la conducción y sistemas de seguridad.

Todas las variantes ahora están equipadas con LiDAR de serie. La potencia de cálculo de los sistemas de asistencia a la conducción está estandarizada en 700 TOPS en toda la gama.

El sector de la seguridad también se ha visto reforzado aumentando el número de airbags de siete a nueve. La estructura de la carrocería ahora utiliza acero conformado en caliente de 2200 MPa para una protección más óptima contra impactos.

En términos de prestaciones, todas las variantes utilizan la moto V6s Plus. La potencia aumenta a 320 caballos para las versiones Standard y Pro, y 690 hp para la variante Max.

La plataforma de alto voltaje también se actualizó a una arquitectura cercana a los 900 V. Se afirma que la variante Max puede cargar hasta 670 km en sólo 15 minutos.

El kilometraje también ha aumentado significativamente. La variante Pro ahora puede viajar hasta 902 km según los estándares CLTC.