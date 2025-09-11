Xiaomi solo tarda un año en ingresar la lista de los mejores autos vendidos

Beijing, Viva – Xiaomi Registros de automóviles logros extraordinarios en el mercado móvil Electricidad china. En solo un año desde que lanzó su primer automóvil, esta marca llegó a los diez primeros de los mejores fabricantes de automóviles eléctricos de venta. Este logro confirma aún más sus grandes ambiciones en la industria automotriz.

Según los últimos datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), citado el jueves 11 de septiembre de 2025, Xiaomi Auto envió 36,396 automóviles en agosto de 2025. Esta cifra aumentó un 19,5% en comparación con el mes anterior. En comparación con agosto del año pasado, su crecimiento incluso alcanzó el 177.6%.

Este es el segundo mes consecutivo de un fabricante de vehículos desde Beijing para mantener el envío por encima de 30 mil unidades. Este logro muestra una demanda creciente de sus autos eléctricos. Ahora, Xiaomi no solo es conocido como productor de gadgets, sino también como un jugador nuevo y serio en el automóvil.

El modelo Xiaomi SU7 sigue siendo la columna vertebral de las ventas. En agosto, hasta 19,848 unidades SU7 se enviaron con éxito. Aunque cayó un 18,69% en comparación con julio, ese número aún refleja el crecimiento del 51,38% en comparación con el año pasado.

Miles de unidades de automóviles eléctricos Xiaomi Yu7

La contribución de SU7 alcanzó más de la mitad del envío total el mes pasado. Con un diseño de sedán deportivo y características integradas integradas del ecosistema Xiaomi, este automóvil recibió una gran atención de los consumidores jóvenes. No pocos que juzguen a SU7 como un competidor serio de Tesla en el segmento medio.

Mientras tanto, el SUV eléctrico YU7 registró un gran aumento en el envío. Un total de 16,548 unidades YU7 se vendieron en agosto, un mayor 173.88% en comparación con julio. Ahora el modelo aporta casi el 45.5% de las ventas totales de la compañía.

El crecimiento de YU7 es la clave para la entrada de Xiaomi Auto a los 10 mejores autos eléctricos de venta de mejores vales en China. CPCA los colocó en la décima posición con una cuota de mercado del 3.3%. Esta es la primera vez que la compañía conocida a través de productos para teléfonos inteligentes ha estado en la prestigiosa lista desde que lanzó la línea de automóviles eléctricos.

En la parte superior de la lista, BYD todavía domina con 310 mil unidades de ventas en agosto. Geely y Changan siguieron en segunda y tercera posiciones. Tesla China debe estar satisfecha en el quinto lugar con 57 mil unidades.

La entrada de Xiaomi al top 10 es claramente una alarma para los viejos jugadores. En poco tiempo, lograron desafiar las marcas establecidas con estrategias agresivas, precios competitivos y tecnología inteligente. Muchos analistas piensan que esta compañía puede aumentar más si la tendencia de crecimiento continúa.