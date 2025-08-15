Xiaomi ‘consecutivo’

Yakarta, Viva – Xiaomi Mantener su dominio como líder del mercado de teléfonos inteligentes (teléfono inteligente) en IndonesiaSegún el último informe de Canal.

Leer también: El auto eléctrico de Xiaomi tiene más demanda que los maní fritos



El gigante de la tecnología de China logró mantener una posición en dos trimestres consecutivos (Q1 y Q2/2025) controlando el 21 por ciento de la cuota de mercado o la cuota de mercado.

El éxito de Xiaomi en el segundo trimestre de este año fue apoyado por una estrategia integral que se centró en tres pilares principales, a saber, productos superiores, distribución extensa y servicio sólido después de las ventas.

Leer también: Muy nueva se vende y venda bien, Xiaomi Yu7 ha tenido un problema



Xiaomi tiene un fuerte compromiso de proporcionar servicios superiores después de las ventas para proporcionar una sensación de seguridad y comodidad para los usuarios.

Este servicio incluye recoger y entre unidades gratuitas para reparaciones, así como una nueva garantía de reemplazo de unidades si las reparaciones exceden los 10 días hábiles.

Leer también: Competidores BYD SEAALION 7 vendió 200,000 unidades en 3 minutos



Xiaomi también ofrece servicios de línea directa de WhatsApp que están en espera durante 15 horas todos los días para responder preguntas y proporcionar soluciones a los consumidores.

Además, Xiaomi también amplió su rango de distribución a través de una estrategia omnicanal efectiva. La red de la tienda Xiaomi que es administrada directamente por Xiaomi ahora es más fácilmente accesible, incluso en ciudades secundarias.

Las fuertes asociaciones con varias plataformas líderes de comercio electrónico también aseguran que los productos Xiaomi puedan llegar a los consumidores de Indonesia. En las líneas de productos, especialmente en el segundo trimestre de 2025, Xiaomi ofrece una fuerte cartera en cada segmento.

La colaboración de la serie Xiaomi 15 con Leica estableció nuevos estándares para la fotografía móvil en el segmento premium. Para el segmento de juegos, la serie Poco F7 ofrece un rendimiento insignia para jugar más satisfechos, para acceder a diversas aplicaciones.

Mientras tanto, Redmi 13X en el segmento de nivel de entrada es una opción popular gracias a su impresionante duración de la batería y al mejor valor para las necesidades diarias.

Xiaomi quiere mantener su posición como la primera opción de consumidores indonesios, no solo en el mercado de teléfonos inteligentes, sino también en el ecosistema tecnológico general.