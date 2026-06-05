Xiaomi 18 Pro obtiene una pantalla trasera más grande

En septiembre del año pasado, Xiaomi lanzó el 17 Pro y el 17 Pro Max, ambos con pantalla trasera. La pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro es un panel de 2,7 pulgadas.

Sin embargo, ahora se rumorea que esto se está desarrollando en su sucesor, el Xiaomi 18 Pro. Según filtraciones en Weibo, la pantalla trasera de este dispositivo medirá 4 pulgadas de diagonal.

Xiaomi 17 Pro

No solo eso, este panel tendrá mayor brillo que el Xiaomi 17 Pro, y la resolución también será mayor, lo que se traducirá en una mayor cantidad de píxeles por pulgada. La pantalla trasera tendrá grandes esquinas redondeadas y también se habla de “protección de la privacidad” al estilo del Samsung Galaxy S26 Ultra, pero suponemos que será una característica de la pantalla principal del Xiaomi 18 Pro.

Se espera que Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max se lancen en septiembre. El modelo Pro probablemente funcionará con el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, mientras que el modelo básico puede obtener el Snapdragon 8 Elite Gen 6 que no es Pro.

Fuente (en chino)