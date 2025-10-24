Xi Jinping visitará Corea del Sur para la cumbre de APEC; también se reunirá con Donald Trump







Porcelana El viernes confirmó que el presidente Xi Jinping visitará Corea del Sur para asistir a la Cumbre de APEC, durante la cual se espera que mantenga conversaciones cruciales con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para aliviar las crecientes tensiones comerciales entre los dos países.

Anteriormente, la Casa Blanca había anunciado que Trump y Xi se reunirían el 30 de octubre en Corea del Sur.

Por invitación del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, Xi asistirá a la 32ª Reunión de Líderes Económicos de APEC en Gyeongju y realizará una visita de Estado del 30 de octubre al 1 de noviembre, dijo a los periodistas aquí el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.

En respuesta a una pregunta, Guo dijo que China y Estados Unidos mantienen una comunicación estrecha sobre una posible reunión entre los dos jefes de Estado.

Si bien Trump fue abierto sobre sus planes de reunirse con Xi, Beijing se mostró cauteloso a la hora de confirmar la reunión.

El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una rueda de prensa en Washington que Trump «participará en una reunión bilateral con el presidente Xi» el 30 de octubre en Corea del Sur.

La reunión tendrá lugar al final de un viaje por tres países de Asia: Malasia, Japón y Corea del Sur por parte del presidente de estados unidos.

La reunión tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Busan, antes del inicio oficial de la principal cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista del 31 de octubre al 1 de noviembre, informó el South China Morning Post, con sede en Hong Kong.

La reunión entre los jefes de las dos principales economías del mundo se produce en medio de tensiones intensificadas, ya que Beijing señaló un control más estricto sobre las exportaciones de tierras raras, mientras que Washington amenazó con aranceles adicionales y nuevas restricciones a tecnologías clave.

Trump, que anteriormente había amenazado con cancelar la reunión en medio del estallido de la guerra comercial, dijo el miércoles que esperaba un acuerdo «en todo».

En declaraciones a los periodistas en Washington el jueves, el presidente dijo que durante sus conversaciones con Xi planteará «algunos temas importantes» como la difícil situación de los agricultores estadounidenses, pero que la «primera pregunta» que le hará será sobre las exportaciones de fentanilo, en referencia a la acusación de Estados Unidos de que China no ha logrado frenar los envíos de precursores relacionados con América`s crisis de opioides.

Los analistas en Washington han advertido que no se esperan grandes avances en la reunión.

«Ambas partes están abordando la relación con confianza. Ambas partes creen que la otra las necesita más que ellas. Y, en última instancia, ambas partes creen que tienen la ventaja», dijo al Post un ex alto funcionario del gobierno estadounidense.

«Ambas partes creen que tienen dominio sobre la escalada» [a] Es un lugar muy, muy peligroso», dijo el funcionario.

Según la Casa Blanca, Trump abandonará Washington el viernes para realizar una gira por varios países de Asia.

Trump llegará a Malasia el domingo, hora local, para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una reunión a la que se saltó varias veces durante su primer mandato.

También sostendrá reuniones bilaterales con los líderes de JapónMalasia y Corea del Sur.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, tienen previsto reunirse en Malasia a finales de esta semana para sentar las bases de la reunión entre Trump y Xi.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente