Xi Jinping-Trump conversó en el teléfono para discutir a Tiktok al comercio, acordó el ‘Café de tierra’

Yakarta, Viva – Presidente chino Xi jinping y presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump Volver para hablar por teléfono para discutir la dirección de las relaciones entre los dos países con los últimos temas, como Tiktok y problemas comerciales.

«El 19 de septiembre de 2025 por la noche, el presidente Xi Jinping habló con el presidente estadounidense Donald J Trump por teléfono. Los dos presidentes intercambiaron puntos de vista abiertos y profundos sobre las condiciones actuales de China, como las relaciones y otros problemas que se convirtieron en intereses comunes», en un comunicado informó por Antona, el viernes 19 de septiembre, 2025 por la noche.

La última discusión de los dos presidentes también por teléfono se realizó el 5 de junio de 2025.

«La posición de China relacionada con el problema de Tiktok es clara, el gobierno chino respeta los deseos de la compañía y estará encantado de ver negociaciones comerciales productivas de acuerdo con las reglas del mercado para producir soluciones que cumplan con las leyes y regulaciones chinas y considerar los intereses de ambas partes», dijo el comunicado.

Se le pide a Estados Unidos que proporcione un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los inversores de China.

«Estados Unidos trabajará con China en el campo economía Y comercioAdemás de apoyar a su equipo para llegar al acuerdo correcto relacionado con Tiktok a través de la consulta. Estados Unidos también trabajará con China para la paz mundial «, dijo el comunicado.

Se dice que el presidente Xi dice que China y los Estados Unidos son aliados que lucharon juntos durante la Segunda Guerra Mundial.

En el 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista, el presidente Xi dijo que el gobierno chino también invitó a la familia piloto militar estadounidense, los tigres voladores estadounidenses a presenciar el desfile en el campo de Tiananmen.

«El pueblo chino no olvidará el valioso apoyo de los Estados Unidos y otros países aliados antifascistas en la Guerra de la Resistencia China. Respetar a los héroes que murieron y recuerdan la historia son muy importantes para apreciar la paz y crear un futuro mejor», dijo.

El presidente Xi también enfatizó la importancia de las relaciones con China-As.

China y los Estados Unidos, dijeron Xi, son totalmente capaces de ayudarse mutuamente a lograr el éxito y la prosperidad para el bien de los dos países y el mundo entero.

Sin embargo, para que la visión se realice, los dos países deben trabajar duro y están en línea para realizar un respeto mutuo, la coexistencia de la paz y la cooperación mutuamente beneficiosa.

«Las negociaciones recientes entre los funcionarios chinos y los Estados Unidos reflejan el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo. Pueden continuar manejando bien temas importantes en las relaciones bilaterales y buscar resultados mutuamente beneficiosos», dijo el comunicado.

China también solicitó que Estados Unidos se abstenga de la aplicación de restricciones comerciales unilaterales para no interferir con los resultados de varias rondas de consulta entre los dos países.

El presidente Trump dijo más tarde que el desfile chino era muy fenomenal y hermoso. La relación de As-China también se conoce como la relación bilateral más importante.

«Los dos países que trabajan juntos pueden lograr muchas cosas grandes que son beneficiosas para la paz y la estabilidad mundial. Estados Unidos quiere establecer una relación grande y grande a largo plazo con China», dijo.

Mientras que el presidente Donald Trump en la cuenta @TuthSocial en X dijo que su llamada telefónica con el presidente Xi era muy productiva.

«Logramos el progreso en muchos temas muy importantes, incluido el comercio, Fentanil, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del Acuerdo Tiktok», dijo Trump.

Trump dijo que él y Xi Jinping acordaron reunirse en la Cumbre APEC en Corea del Sur.

«También iré a China a principios del próximo año y el presidente Xi también vendrá a los EE. UU. En el momento adecuado. ¡La llamada telefónica es muy buena, hablaremos nuevamente por teléfono, respetando la aprobación de Tiktok, y ambos esperamos reunirnos en APEC!» Dijo Trump.

Se sabe que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió apoyar una ley que prohíbe el uso de Tiktok en los Estados Unidos si el propietario de las redes sociales, la compañía de tecnología china, Bytedance, no vende parte de sus acciones (desinversión) a partes fuera de China por la seguridad nacional.

Donald Trump luego dio una serie de plazos para que Tiktok implementara la decisión. La última extensión debería terminar el 17 de septiembre de 2025.