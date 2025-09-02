Xi Jinping llama a Putin un viejo amigo mientras los lazos de China-Rusia se profundizan en medio de la tensión estadounidense







El líder chino Xi Jinping dio la bienvenida Presidente ruso Vladimir Putin Como ‘viejo amigo’ cuando los dos comenzaron una serie de reuniones el martes en un momento en que sus países enfrentan desafíos superpuestos y diferentes de los Estados Unidos.

Las relaciones entre China y Rusia se han profundizado en los últimos años, particularmente después de la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022.

Putin se dirigió a Xi como «querido amigo» y dijo que los lazos de Moscú con Beijing están «a un nivel sin precedentes». Después de sus conversaciones formales, planeaban tener otra reunión sobre el té con algunos de sus principales ayudantes.

Las conversaciones llegan el día después de que ambos asistieron a una cumbre del Organización de cooperación de Shanghai en la cercana ciudad china de Tianjin, y el día antes de un gran desfile militar chino en Beijing para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Soviética fue neutral durante gran parte de la guerra en Asia, pero brindó asistencia a China en la lucha anterior contra las fuerzas japonesas invasoras en la década de 1930. También declaró la guerra a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y envió tropas a través de la frontera al noreste de China ocupada por japoneses.

«Siempre estábamos juntos entonces, permanecemos juntos ahora», Putin dicho.

China dice que es neutral en la Guerra de Ucrania, pero ha proporcionado un salvavidas económico a Rusia al continuar el comercio a pesar de las sanciones occidentales. Algunas de sus empresas han sido acusadas de incrustar a la industria militar.

Putin y Xi celebraron una reunión de tres vías con el presidente mongol Khurelsukh Ukhnaa antes de sus conversaciones. Su país sin litoral de pastizales y minas minerales está intercalado entre los dos gigantes.

Putin dijo en los comentarios de apertura que los tres países son buenos vecinos, con un interés compartido en el desarrollo de lazos. «Nuestros tres países tienen mucho en común», dijo.

En 2024, Putin hizo una visita oficial a Mongolia, donde el gobierno ignoró las llamadas para arrestarlo en una orden de la corte penal internacional por presuntos crímenes de guerra derivados de la invasión de Ucrania.





Fuente