Xbox Game Pass llega con dos juegos nuevos, ¡debes probarlos!

Jacarta – Servicio de suscripción juego popular Pase de juego de Xbox confirmó que los dos nuevos títulos estarán disponibles para sus suscriptores en Enero 2026, es decir, MIO: Recuerdos y el día de la órbita Nova Roma.

Ambos juegos ofrecen experiencia diferentes tipos de juego, que van desde aventuras llenas de misterio hasta estrategia construcción de ciudades, que los usuarios de Xbox Series X|S y PC pueden disfrutar de inmediato.

Juego MIO: Recuerdos en órbita

1. Mio: Recuerdos en órbita (20 de enero de 2026)

MIO: Memories in Orbit llegará a Game Pass el 20 de enero de 2026. Este juego de género metroidvania lleva a los jugadores a explorar un mundo lleno de misterios y acertijos.

Los jugadores controlan un robot llamado MIO, que se despierta solo en un barco gigante llamado Vessel. Este barco alguna vez estuvo lleno de actividad, pero ahora está lleno de maquinaria rota y vegetación salvaje.

La tarea del jugador es descubrir recuerdos perdidos, aprender sobre el pasado del barco y enfrentar varios desafíos dentro de la vasta estructura del barco.

La jugabilidad combina exploración, acertijos y combates ligeros, brindando una experiencia atmosférica y atractiva. El mundo detallado y el impresionante diseño visual hacen de MIO uno de los juegos más esperados a principios de este año.

2. Nova Roma (22 de enero de 2026)

El segundo juego confirmado es Nova Roma, que estará disponible a partir del 22 de enero de 2026 para PC. Este juego es un género de estrategia y construcción de ciudades con un tema de la antigua época romana.

Los jugadores lideran a un grupo de ciudadanos para reconstruir la gloria del Imperio Romano, organizando la infraestructura, los recursos y las necesidades de la gente para que la ciudad se desarrolle sin problemas.

En este juego, los jugadores deben construir templos, organizar la distribución de materiales y mantener satisfechos a los ciudadanos. Se necesitan decisiones correctas para evitar desastres o el deterioro urbano.

Con profundas mecánicas de estrategia y un interesante enfoque histórico, Nova Roma ofrece una experiencia diferente para los fanáticos de los juegos de simulación y estrategia.

Qué significa esto para los suscriptores de Game Pass

La llegada de MIO y Nova Roma se suma a la selección de juegos de calidad para los usuarios de Xbox Game Pass a principios de 2026. El servicio continúa agregando nuevos juegos cada mes, para que los clientes puedan descubrir nuevos títulos y disfrutar de una variedad de géneros sin costo adicional. Ambos juegos estarán disponibles para los clientes inmediatamente en sus respectivas fechas de lanzamiento.