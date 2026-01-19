Xbox Game Pass elimina 7 juegos a la vez, aquí está la lista

Jacarta – Clientes xbox Juego El pase necesita prepararse. Microsoft ha vuelto a actualizar su catálogo eliminando siete títulos de juegos de servicio Pase de juego de Xbox y PC Game Pass a finales de enero de 2026. Esta información llega a través de una actualización oficial en la aplicación Xbox, según lo informado por XboxEra.

Como siempre, la eliminación de juegos es parte del ciclo de rotación de contenido de Game Pass. Algunos juegos sólo están disponibles durante un período determinado según el acuerdo de licencia entre Microsoft y el desarrollador.

Por eso, jugador Se recomienda utilizar el tiempo restante para jugar o completar tus juegos favoritos antes de que abandonen oficialmente el servicio.

Lista de juegos que abandonan Xbox Game Pass

Aquí hay siete juegos que se ha confirmado que ya no estarán disponibles a partir del 31 de enero de 2026:

1. Cataclismo (PC)

2. Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox, PC, Nube)

3. Montañas Solitarias: Jinetes de Nieve (Xbox, PC, Nube)

4. ¡Los orcos deben morir! Trampa mortal (Xbox, PC, nube)

5. Mundo Patrulla Canina (Xbox, PC, Nube)

6. Shady Part of Me (Xbox, PC, Nube)

7. Starbound (Xbox, PC, Nube)

La mayoría de los títulos que salen esta vez provienen de la categoría de juegos independientes, aunque algunos de ellos tienen una base de fans bastante fuerte y críticas positivas de críticos y jugadores.

Juegos más destacados antes de ir

Algunos de los títulos de esta lista son bastante llamativos y vale la pena jugarlos antes de eliminarlos:

– Ciudadano Durmiente 2: Vector Starward

Esta secuela narrativa de RPG recibió elogios por su profunda historia, sus impactantes opciones de diálogo y su sólido mundo de ciencia ficción. El juego ha sido uno de los lanzamientos independientes más destacados de Game Pass en los últimos meses.

– Estrellado

Un juego sandbox de exploración espacial que la comunidad adora desde hace mucho tiempo. Con la libertad de explorar planetas, construir bases y luchar, Starbound es un juego con un alto valor de repetición.

– Montañas Solitarias: Jinetes de Nieve

Un juego de deportes extremos con un enfoque minimalista que ofrece la experiencia de esquiar por senderos desafiantes. Adecuado para jugadores que buscan una experiencia relajante pero desafiante.

Los jugadores todavía tienen hasta el 31 de enero de 2026 para disfrutar de estos siete juegos a través de Game Pass. Además de completar la historia principal o recolectar logros, los jugadores también pueden considerar opciones de compra.