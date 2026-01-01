Xbox Game Pass de enero de 2026 trae nuevos juegos, hay lanzamientos exclusivos que esperar

Jacarta – Servicio de suscripción xbox Juego Pass vuelve a estar en el centro de atención a principios de 2026. microsoft ha confirmado que varios juegos llegarán a Game Pass el Enero 2026, brindando un vistazo temprano al contenido que los clientes pueden disfrutar desde el primer mes del nuevo año.

Aunque los anuncios oficiales suelen realizarse por etapas, esta lista inicial muestra el compromiso de Microsoft de seguir ofreciendo una variedad de géneros, desde juegos de acción hasta simulaciones de estrategia.

Xbox Game Pass diciembre de 2025

Juegos confirmados para participar Pase de juego de Xbox enero 2026

Hasta la fecha, hay dos títulos importantes que se ha confirmado que se unirán a Xbox Game Pass:

1. MIO: Recuerdos en órbita

El lanzamiento de este juego está programado para el 20 de enero de 2026 y estará disponible de inmediato como lanzamiento del primer día en Xbox Game Pass para consolas y PC. MIO: Memories in Orbit es un juego de plataformas estilo Metroidvania con un entorno de ciencia ficción, que enfatiza la exploración de un vasto mundo utilizando mecánicas de ritmo rápido como guiones y garfios.

2. Nueva Roma

A continuación, Nova Roma estará disponible en PC Game Pass el 22 de enero de 2026. Este juego lleva el género de construcción de ciudades ambientado en el Imperio Romano, donde los jugadores tienen el desafío de construir y administrar una ciudad, satisfacer las necesidades de los ciudadanos e interactuar con el sistema de dioses de la mitología romana.

Estos dos juegos constituyen la ola inicial de contenido de Game Pass de enero de 2026, y se espera que Microsoft anuncie títulos adicionales a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.

Juegos que salen de Game Pass

Junto con la afluencia de nuevos juegos, varios títulos también abandonarán Xbox Game Pass a finales de diciembre de 2025. Entre ellos se encuentran Hell Let Loose y Carrion. Se recomienda a los jugadores que aún quieran disfrutar de estos juegos que los jueguen inmediatamente antes de que sean eliminados del servicio.

Otro lanzamiento de Xbox en enero de 2026

Además de los juegos que ingresan a Game Pass, enero de 2026 también estará lleno de varios títulos que se lanzarán en la plataforma Xbox, tanto juegos independientes como grandes series. Algunos de ellos incluyen títulos de acción, terror, simulación y RPG que enriquecieron el catálogo de Xbox a principios de año.

Ilustración de juegos. Foto : http://www.pasiensehat.com