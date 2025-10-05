Xavier Tillman de los Celtics aturdió por lo que vio a Jayson Tatum en rehabilitación

Han pasado cinco meses desde Jayson Tatum Rató su tendón de Aquiles. En ese momento, el Boston Celtics Se esperaba que Superstar fuera marginada para la totalidad de la temporada 2025-26 de la NBA. Sin embargo, el nativo de St. Louis parece estar por delante de lo previsto.

De acuerdo a Xavier Tillman Sr.quien habló con Chris Forsberg de NBC Sports BostonTatum ya está incorporando saltos de caja en su programa de rehabilitación. Eso probablemente significa que su tendón de Aquiles es lo suficientemente fuerte como para soportar su peso con un impacto ligero. Ese es un paso adelante significativo.

«Quiero decir, estoy viendo que a este tipo les gustan los saltos de caja y cosas así, y me gusta, ¿eh? ¿Qué?» Dijo Tillman.

Existe una creciente esperanza de que Tatum se despeje médicamente antes del final de la próxima temporada. Sin embargo, es poco probable que suceda en cualquier momento en el futuro cercano. Sin embargo, con cada semana que pasa, estamos obteniendo actualizaciones nuevas y alentadoras sobre su camino hacia la recuperación y el trabajo que está poniendo.

Tatum jugó en 72 juegos de temporada regular durante la campaña 2024-25. Promedió 26.8 puntos, 8.7 rebotes y seis asistencias, disparando 45.2% desde el campo y 34.3% desde Deep.

Tatum tiene un objetivo para el regreso de los Celtics

Durante el Episodio del 23 de septiembre de hoy con Jenna y amigos, Tatum discutió su proceso de rehabilitación y su objetivo de volver a la cancha. Sin embargo, no dejó de establecer una fecha o garantizar que volverá en la próxima campaña.

«Para mí y mi equipo, el médico, la organización, lo más importante está haciendo la recuperación completa «, dijo Tatum.»No he dicho como, ‘Yo, no estoy jugando esta temporada ni nada de eso’ …Tengo un objetivo en mi mente «, agregó Tatum.»Lo que diré es que no soy hacer ejercicio, rehabilitar seis días a la semana sin ninguna razón «.

Tatum no es el único NBA Estrella actualmente marginada con una lesión de Aquiles. Tyrese Haliburton, Damian Lillard y Dejounte Murray Todos están trabajando a través de programas de rehabilitación similares.

Tatum duplicó la primera toma

Poco después de su aparición en «Today», Tatum regresó a la televisión, esta vez con La primera toma de ESPN. Una vez más discutió su objetivo de volver a la cancha, pero también explicó el estándar al que necesita llegar antes de poner un Celtics Jersey de vuelta.

«No he dicho que no estoy jugando esta temporada», dijo Tatum. «… no voy a rehabilitar seis días a la semana por nada. Pero se dice que se dice, siendo parte de la organización y el CelticsHay un estándar al que jugamos, que defendemos, independientemente de quién tengamos en la alineación, quién está en el equipo, quién no, hay una sensación de orgullo que tenemos cuando ponemos ese uniforme, y siempre estamos compitiendo para ganar un campeonato, y ese estándar no cambiará «.

Cada vez que Tatum regrese a la cancha, necesitará varios meses para volver a la forma del juego. Después de todo, estar médicamente despejado y estar en la aptitud física de nivel NBA son dos cosas diferentes. Sin embargo, solo puedes lograr ese nivel de condición física jugando juegos competitivos en el piso.

Por lo tanto, si Tatum está limpio médicamente, se siente bien, y el cuerpo técnico confía en que puede mantener la carga de trabajo adicional, su regreso será un impulso bienvenido a la rotación de Boston en la última parte de la temporada.