Xavier Legette para comenzar lento después de un decepcionante año de novato

El Panteras de Carolina Tuve un comienzo decepcionante para la temporada 2025. Esta temporada baja, hubo expectativas elevadas después de un final prometedor hasta 2024, pero el equipo ofreció una actuación que no inspiró la confianza. Un jugador en particular que tuvo una salida aproximada era el receptor de segundo año. Xavier Legette.

En la derrota de los Panthers 26-10 ante el Jaguars de JacksonvilleLegette tuvo tres recepciones para 10 yardas y promedió solo 3.3 yardas por captura.

Legette fue la selección de primera ronda de los Panthers en el draft de la temporada pasada, y se va un Campaña de novato decepcionante. El antiguo receptor de la Universidad de Carolina del Sur h HAD 49 recepciones para 497 yardas y cuatro touchdoWNS en 16 juegos jugados en 2024.

En el juego contra los Jaguars, Legette estuvo involucrado en dos posibles jugadas que cambian el juego. Uno estaba en Bryce Young’s Primera intercepción, que se dirigió a Legette, y la otra jugada fue que Legette no le dio un grifo a lo que hubiera sido una gran jugada en la banca.

Después del juego en el vestuario, Legette tomó responsabilidad por no hacer una jugada allí.

«Cada vez que la pelota está en el aire, esas jugadas tienen que hacer«, Dijo Legette.» Y solo tengo que hacerlo mejor, dándome cuenta de dónde estoy en el campo, arrastrando mi pie «.

Los Panthers necesitan que Legette intente con una unidad de receptor ancha delgada.

Avanzando con una unidad agotada

Los Panthers han perdido mucha profundidad en el receptor abierto desde donde estaban al comienzo del campamento de entrenamiento hasta ahora. Hasta hace unas semanas, los receptores superiores incluyeron ocho selecciones generales Tetairoa McMillanReceptor ancho veterano Adam Thielen, Xavier Legette y Jalen Cokerinventando los cuatro receptores principales.

Ahora, después del oficio de Thielen y Coker siendo colocado En IR, la unidad receptor de los Panthers se agota y Cazador Renfrow es el único receptor en la lista que ha presentado más de 500 yardas que reciben en una temporada. Renfrow estaba jugando en su primer juego después de perderse toda la temporada 2024.

Los Panthers dependen de Legette para dar un salto más en su segundo año y ayudar a llevar una habitación de recepción joven y no probada.

Kole Noble de A a Z Sports Escribió en su artículo del 8 de septiembre sobre cómo el entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales, se enfrentó a sus jóvenes receptores después de la derrota del equipo ante los Jaguars.

«Estoy emocionado por este grupo que tenemos. Estoy emocionado por lo que vi», explicó Canales. «Para el par de unidades que armamos, para ver a los muchachos ganar y abrirse y hacer sus jugadas. Pero, tenemos que hacer todos los que se supone que debemos hacer. Esa es la señal de consistencia, es una señal de madurez para continuar creciendo y hacer jugadas. [opportunities]. «

Canales tiene fe en Legette, pero necesitará reunir mejores actuaciones en sus próximos juegos para alcanzar a los otros receptores abiertos en la clase de draft de 2024.

Caer detrás de 2024 WRS

Como selección de primera ronda, Xavier Legette ser juzgado por los receptores redactados alrededor del número fue elegido y los reclutados inmediatamente después de él.

En el draft de 2024, los receptores recogidos por delante de Legette estaban Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Roma Odunze, Brian Thomas Jr., Xavier dignoy Ricky Pearsall. Recogido inmediatamente después de que Legette en la segunda ronda fue Keon Coleman y Ladd McConkey.

El único jugador de esa lista que terminó con una peor temporada estadística que Legette fue Pearsall. Faltar parte de la temporada pasada después de recibir un disparo. Aún así, Pearsall, en 11 juegos, tenía solo 97 yardas menos y un touchdown menos que Legette.

En mayo, durante las OTA, Kassidy Hill de Panthers.com Escribió un artículo sobre Legette entrando en su segundo año y centrándose en mejorar su temporada de novato.

«Me siento bastante bien. Siento que estoy en tendencia en la dirección correcta», dijo Legette. «Mi cuerpo se siente genial. Solo quiero hacer este año mejor que el año pasado. Ese es mi enfoque de mente».

Legette puede tener algún terreno que compensar para atrapar a los otros receptores en su clase de draft. Sin embargo, la temporada acaba de comenzar. Legette será una gran parte de la ofensiva de los Panthers en el futuro este año.