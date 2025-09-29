VIVA – Posición Mi Ruben Amor en la silla del entrenador Manchester United está en el borde de la bocina. Después de la derrota 1-3 de Brentford en el GTech Community Stadium el sábado, los Red Devils quedaron varados en el puesto 14 en la clasificación de la Premier League después de seis partidos.

Aunque la presión se está haciendo más grande, Amorim confía en su futuro en Old Trafford. Sin embargo, el informe de los medios británicos dijo que United había preparado una lista de tres candidatos de reemplazo: Gareth Southgate, Oliver Glasner y Andoni Iraola.

Por otro lado, copropietario MuSir Jim Ratcliffe, según los informes, todavía brinda apoyo total a Amorim y evalúa que el entrenador portugués merece una temporada completa.

Los rumores se estaban calentando después de que los periodistas de transferencia famosos, Fabrizio Romano, afirmaron que Xavi Hernández estaba listo para aceptar la oferta de entrenar al Manchester United.

«Xavi irá pronto al Manchester United, incluso sin el fútbol europeo. Le encanta la Premier League y quiere la oportunidad de entrenar allí», dijo Romano.

Xavi, 45 años, todavía desempleado desde que se fue Barcelona En 2024. Trajo el Blaugrana ganó la temporada 2022/23 de La Liga, además de debutar en Wonderkid Lamine Yamal.

Esta noticia provocó la reacción de los fanáticos en las redes sociales. «Xavi sabrá lo malo que es nuestro centro del campo, y debe haber pedido un nuevo centrocampista», escribió un seguidor.

«Si Xavi tiene la misma oportunidad que Amorim, United será mucho mejor», agregó otro. Algunos incluso creen: «Xavi puede cambiar Kobbie Mainoo para ser como Prime Iniesta».

En una entrevista con The Athletic, Xavi había expresado su admiración por la atmósfera del fútbol inglés. «La Premier League es fútbol puro. Me gusta jugar en Anfield o Old Trafford. Quiero un proyecto a largo plazo, tal vez cuatro años. Me encanta la Premier League porque está llena de pasión. En España demasiado sobre los resultados», dijo.