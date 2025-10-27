Xanana Gusmao rompe a llorar después de que Timor Leste se convirtiera oficialmente en miembro de la ASEAN

Kulaua Lumpur, VIVA – Lágrimas de emoción, vítores y aplausos atronadores llenaron la sala del Centro Internacional de Medios en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, donde se celebra la Conferencia o Cumbre de Alto Nivel. ASEAN a-47.

Primer ministro Timor Oriental Xanana Gusmao se emocionó hasta las lágrimas en el escenario principal cuando su Primer Ministro Malasia Datuk Seri Anwar Ibrahim, como presidente de la ASEAN, encabezó la ceremonia de firma de la declaración que acepta a Timor Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN.

La bandera de Timor Oriental, en la que predomina el rojo, combina un triángulo negro y amarillo y una estrella, ondea en línea con los otros 10 países de la ASEAN. Una larga espera de 14 años: desde que se registró en 2011 y se convirtió oficialmente en miembro de la ASEAN el 26 de octubre de 2025.

«Esto no es sólo un sueño hecho realidad, sino también una fuerte afirmación de nuestro viaje, que está marcado por la resiliencia, la determinación y la esperanza», dijo Xanana en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025.

Para Timor Leste, este momento no es sólo una ceremonia diplomática. Pero la realización de un sueño que se ha pospuesto durante más de una década: un sueño de reconocimiento, independencia y unión en el escenario del Sudeste Asiático.

«Desde 2011, Timor Oriental se está preparando para integrarse a la ASEAN. En nuestro viaje, la ASEAN nos guía en el marco de la unidad en la diversidad», dijo Xanana.

Xanana expresó su gratitud a todos los miembros de la ASEAN, socios externos y al pueblo de Timor-Leste por el apoyo brindado hasta ahora. Según él, la adhesión de Timor-Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN marca un nuevo capítulo para Timor-Leste, así como una nueva historia para la ASEAN.

Esta membresía refleja el compromiso de Timor-Leste de fortalecer la cooperación y las relaciones amistosas en la región. También espera que la voz de Timor-Leste pueda ser escuchada cada vez más en el mundo después de unirse oficialmente como miembro de pleno derecho de la ASEAN.

«Al considerar a la ASEAN como región, opinamos que al unirnos a la ASEAN, muchos de nuestros problemas y voces pueden ser escuchados. Si estuviéramos solos, la gente preguntaría quiénes somos, un país pequeño», dijo Xanana.

Timor Leste ya no es sólo un espectador u observador en el foro de la ASEAN, sino un miembro de pleno derecho de la gran familia del Sudeste Asiático. Un largo viaje, perseverancia y esperanza finalmente encontraron su lugar bajo una sola bandera: la ASEAN.