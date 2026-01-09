Xabi Alonso rocía a Diego Simeone tras discutir con Vinicius Jr

VIVA – Bintang real madridVinicius Junior, lanzó un agudo sarcasmo al técnico Atlético de Madrid, Diego Simeonea través de las redes sociales después de verse involucrado en una acalorada discusión al margen, el jueves por la noche, hora local.

Lea también: ¡Alerta Barcelona! Xabi Alonso asegura que Mbappé está listo para disputar la final de la Supercopa de España



El incidente ocurrió en el partido de Supercopa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Los blancos salieron victoriosos con un marcador de 2-1, pero esta victoria se vio ensombrecida por la tensión entre Vinicius y Simeone que se robó la atención del público.

Las cámaras de televisión captaron el momento de la discusión entre Vinicius y Simeone por el reclamo de penalti en la primera parte. La situación se volvió a calentar en el minuto 81, cuando Vinicius fue retirado, en medio de que su actuación estaba en entredicho porque llevaba 16 partidos consecutivos sin marcar un gol.

Lea también: Federico Valverde dijo después de que el Real Madrid venciera al Atlético



Poco después de abandonar el campo, se vio a Vinicius volviéndose hacia el banquillo del Atlético y gritándole a Simeone. Medios españoles informaron que los micrófonos del campo captaron a Simeone diciendo que el Real Madrid «se librará de él», en referencia a los rumores sobre el futuro de Vinicius en el Santiago Bernabéu.

Estos comentarios provocaron una feroz discusión. Vinicius tuvo que ser contenido por su staff y compañeros para que la situación no empeorara sobre el césped.

Lea también: Vinicius Jr satiriza a Diego Simeone tras la victoria del Real Madrid sobre el Atlético



La tensión no disminuyó tras el partido. De hecho, Vinicius volvió a encender el fuego al insinuar a Simeone en la columna de comentarios del vídeo de Fabrizio Romano. En español, el brasileño escribió: «Tú (Simeone) has perdido otra eliminatoria».

Entrenador del Real Madrid, Xabi AlonsoTambién fue arrastrado al incidente. Se le vio gritando y haciendo gestos hacia el banquillo del Atlético. Tanto Vinicius como Simeone finalmente recibieron tarjetas amarillas del árbitro.

Alonso no ocultó su decepción por la actitud de Simeone. Consideró que el técnico apodado El Cholo se había pasado de la raya.

«No me gusta. Lo que dijo cruzó la línea del respeto. No todo se puede justificar en el fútbol», dijo Alonso a Movistar.

Mientras tanto, Simeone optó por evitar más polémicas. «No tengo nada que decir. Las cosas que pasan en el campo, que se queden en el campo», dijo brevemente.

En medio del calor de la situación, el futuro de Vinicius en el Real Madrid vuelve a estar en el punto de mira. Su desempeño en declive, su relación supuestamente tensa con Xabi Alonso y las estancadas negociaciones contractuales desde mayo pasado han hecho que su puesto en el Bernabéu esté cada vez más sujeto a especulación. El contrato de Vinicius no terminará hasta 2027.