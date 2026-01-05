Xabi Alonso dijo tras el hat-trick de Gonzalo García

VIVA – real madrid abrió el año de manera espectacular. Jugando en el Santiago Bernabéu, los blancos vencieron Real Betis con un aplastante marcador de 5-1 en La Liga continuó, el domingo hora local. El enfoque principal está en Gonzalo García quien tuvo una actuación extraordinaria al anotar un triplete.

Se cree que el delantero de 21 años aparecerá como titular en sustitución de Kylian Mbappé, que quedó fuera de juego por una lesión en la rodilla izquierda. La confianza del entrenador Xabi Alonso García lo pagó con creces con una brillante actuación ante el público del Bernabéu.

Gonzalo García abrió la fiesta del gol madridista en el minuto 20 con un cabezazo tras una falta lanzada por Rodrygo. Volvió a poner su nombre en el marcador al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 50, con una preciosa volea desde fuera del área tras controlar el balón con el pecho.

La cosa no quedó ahí, el canterano madrileño firmó su triplete en el minuto 82. Con un inteligente toque de tacón, García desvió el pase de Arda Guler e hizo rugir el estadio antes de ser finalmente rematado entre una gran ovación de la afición.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, no puede ocultar su orgullo por su equipo.

«Este es como un partido de ensueño para él. Primera temporada con el primer equipo, jugando en el Bernabéu, luego marcando un hat-trick. Su actitud y ética de trabajo son extraordinarias, es un ejemplo perfecto de un producto cantera del Real Madrid», afirmó Alonso.

El otro gol del Madrid lo marcó Raúl Asencio con un cabezazo tras un saque de esquina de Rodrygo. El Real Betis tuvo tiempo de reducir distancias por mediación de Cucho Hernández, pero Fran García selló la goleada madridista en el tiempo añadido.

Para Gonzalo García, esa noche fue un momento inolvidable. Admitió que se emocionó al recibir el extraordinario recibimiento de los madridistas.

«Soy seguidor del Madrid desde pequeño y crecí en la cantera de este club. Recibir una gran ovación de la afición fue un momento especial que siempre recordaré», afirmó García.

Esta victoria mantiene al Real Madrid en la segunda plaza de la clasificación, a cuatro puntos del Barcelona. Estos resultados suponen también una inyección de confianza de cara a la participación del Madrid en la Supercopa de España en Arabia Saudí.