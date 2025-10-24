X-Trail cumple 25 años, aquí está su evolución del pasado al presente

Yakarta, VIVA – Este año supone un hito importante para el Nissan X-Trail, que cumple 25 años. Desde su primera aparición en noviembre de 2000, este legendario SUV ha vendido más de 8,1 millones de unidades en todo el mundo. El X-Trail es un símbolo de aventura, dureza e innovación tecnológica que sigue evolucionando con los tiempos.

El propio nombre “X-Trail” refleja el espíritu extremo y la libertad de exploración. La letra «X» describe el espíritu aventurero propio de los vehículos 4×4, mientras que «Trail» significa camino o sendero creando una filosofía de vehículo diseñada para conquistar diversos terrenos.

La primera generación (T30) llegó en 2000 con el concepto de «4×4 cómodo para cuatro personas». Este automóvil rompe la idea de que los SUV son un desperdicio y son difíciles de conducir. La cabina es espaciosa, fácil de limpiar y perfecta para actividades al aire libre. Una de las innovaciones es el “Hyper Roof Rail”, una combinación de luces adicionales y portaequipajes que aumenta la funcionalidad. El X-Trail también presenta el sistema All Mode 4×4, que es capaz de ajustar la distribución del par según las condiciones de la carretera.

Al entrar en la segunda generación (T31) en 2007, el diseño es aún más resistente y moderno. Funciones como Hill Descent Control, Hill Start Assist y el sistema de tracción All Mode 4×4-i lo hacen aún más estable en diversos terrenos. La cabina conserva su carácter resistente pero confortable, completa con materiales impermeables y un baúl multifuncional.

Una transformación importante se produjo en la tercera generación (T32), que se lanzó en 2013. El diseño es más aerodinámico y global, y está equipado con tecnología avanzada como ProPILOT, Active Ride Control y Around View Monitor. El X-Trail ya no es sólo un SUV de aventuras, sino también un fiel amigo en las ciudades modernas.

La cuarta generación (T33) marcó la era de la electrificación. Con la tecnología e-POWER y el sistema de propulsión eléctrica e-4ORCE, el X-Trail proporciona la sensación de conducir como un coche eléctrico, pero sigue siendo potente en todas las condiciones. Este sistema combina un control avanzado del chasis y motores eléctricos duales para una máxima estabilidad en una variedad de terrenos.

Con un cuarto de siglo de existencia, el Nissan X-Trail aún mantiene el ADN “Tough Gear” que ha inspirado a millones de usuarios. Desde senderos de montaña hasta carreteras urbanas, este SUV continúa evolucionando sin perder su identidad: acompañar cada viaje, porque la verdadera aventura nunca termina.