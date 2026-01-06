X. Muswil y el PPP invitan a los cuadros a aumentar la solidez de cara a las elecciones de 2029

Jacarta – Apertura de la Conferencia Regional (Muswil) X Consejo de Liderazgo Regional (DPW) Fiesta Asociación de Desarrollo (APP) La provincia de Yakarta es un impulso para afirmar la solidez interna del partido y su pronta consolidación frente a Elección 2029.

Así lo transmitió el Tesorero General (Bendum) del DPP PPP Imam Fauzan en su discurso en la inauguración del Muswil X PPP Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Fauzan destacó la importancia de poner fin a los combates internos y hacer de Yakarta un ejemplo de unidad para otras regiones.

«Estoy seguro de que mis amigos ya lo entienden. Le ruego, señor, que dejemos de luchar. Le ruego que haga de Yakarta, en términos de solidez, un ejemplo para otras provincias», dijo Fauzan.

Según Fauzan, las elecciones de 2029 serán mucho más difíciles que las de 2024 debido a la etapa de verificación de los hechos. A diferencia de elecciones anteriores, sólo se limitó a la verificación administrativa.

«Recuerde, las elecciones de 2029 no son las mismas que las de 2024, señor. ¿Por qué digo eso? En 2024 sólo pasamos por la verificación administrativa, 2029 es completamente diferente, porque tenemos que pasar por la verificación de los hechos», dijo.

Fauzan recordó que los objetivos políticos deben fijarse de manera realista y prepararse con mucha antelación. Preparando especialmente a los mejores candidatos legislativos (candidatos).

Fauzan también mencionó que Muswil X DPW PPP Jakarta es el decimoquinto de todos los DPW PPP en Indonesia. Según él, el 10 de enero habrá 24 DPW realizando Muswil.

«Este (Yakarta) es el día 15, básicamente el 10 (enero) habrá un total de 24 DPW (ya Muswil)», dijo Fauzan.

Mientras tanto, el presidente del PPP DPW de la provincia de Yakarta, Saiful Rahmat Dasuki, enfatizó que la implementación de Muswil X es un mandato de los estatutos y estatutos del partido (AD/RT).

«En nuestro AD/RT está claro que 3 meses después del congreso regional es obligatorio celebrar deliberaciones regionales. 3 meses después del muswil es obligatorio celebrar muscab para todos los administradores de nivel del DPC en Yakarta», dijo Saiful.

Según él, en la aplicación de los estatutos del partido no hay lugar para la negociación. Porque AD/ART siempre debe ser la base para actuar.

«Nos basamos en la AD/ART, que confirma que así no se puede negociar», afirmó el ex viceministro de Asuntos Religiosos.

También enfatizó la importancia de la continuidad y regeneración del liderazgo del PPP de Yakarta para que no se rompa en el futuro.